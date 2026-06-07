Guardianes de la Revolución lanzan siete misiles y exigen desbloqueo de 24.000 millones tras ataque del Centcom

Irán, a través de los Guardianes de la Revolución, dispara varios proyectiles contra Baréin y Kuwait, reclama la liberación de fondos congelados y pide el cese de hostilidades en Líbano, mientras la tensión con EE. UU. e Israel se intensifica.

Los Guardianes de la Revolución, la fuerza militar ideológica de la República Islámica de Irán , anunciaron el sábado que habían disparado siete proyectiles en respuesta a los ataques realizados por el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) en la región.

Según el comunicado oficial, seis de los misiles fueron interceptados por sistemas de defensa antimisiles de los países objetivo, mientras que uno no alcanzó su blanco previsto. Los misiles fueron lanzados contra instalaciones en Baréin y Kuwait, y el anuncio coincidió con una demanda de Teherán que exige el desbloqueo inmediato de 24.000 millones de dólares de activos congelados en el exterior, así como el cese de toda hostilidad en el Líbano, donde los enfrentamientos entre Israel y el grupo chiíta Hezbolá continúan escalando.

En el mismo comunicado, los Guardianes de la Revolución señalaron que la apertura del estrecho de Ormuz, una arteria crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, es una condición imprescindible para garantizar la seguridad energética internacional.

La respuesta militar iraní se produce en un contexto de creciente presión política sobre la administración estadounidense, que se encuentra en plena campaña electoral de mitad de mandato, y de una creciente tensión entre Washington y Teherán, exacerbada por la reciente crítica de Irán a un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que acusó al país de estar arrastrado a un conflicto después de que Hezbolá atacara a Israel el 2 de marzo en venganza por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos advirtió que el tiempo para que Irán busque una solución diplomática se estaba agotando, calificándolo de "demasiado tarde" para evitar una escalada mayor.

A la luz de estos planteamientos, el ejército israelí declaró que estaba "revisando el incidente" y reiteró que su campaña en el sur del Líbano estaba dirigida exclusivamente al movimiento proiraní Hezbolá, al que considera una amenaza directa a su seguridad. La situación se complicó aún más cuando una columna de humo se elevó sobre la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026, tras un bombardeo que dejó varios heridos y sirvió como señal de la intensificación de los ataques iraníes contra objetivos económicos y misiones diplomáticas estadounidenses en Oriente Medio.

En paralelo, los ataques israelíes contra el Líbano han provocado más de 3.560 muertos, según los últimos datos de las autoridades libanesas, mientras que en el lado israelí se han contabilizado 27 soldados y un contratista civil fallecidos. Las negociaciones para una tregua se iniciaron a mediados de abril, pero ninguna de las partes ha respetado los acuerdos preliminares.

El pacto, que fue rechazado rotundamente por Hezbolá, condicionaba cualquier alto el fuego a un "cese total" de los disparos por parte del movimiento chiíta y mantenía la presencia militar israelí en el sur del Líbano. Mientras tanto, diplomáticos de alto nivel, como Rodolphe Haykal, se dirigen a Pakistán para reunirse con su homólogo Asim Munir y buscar una salida negociada al conflicto, aunque la escalada de los lanzamientos de misiles y la retórica beligerante dificultan cualquier avance.

La comunidad internacional observa con creciente preocupación el desarrollo de los acontecimientos, temiendo que la combinación de sanciones económicas, bloqueos financieros y acciones militares pueda desencadenar una crisis mayor en la región del Golfo y afectar de forma directa los flujos de energía a nivel mundial





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