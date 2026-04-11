Guerra Comercial Colombia-Ecuador: La Sombra de Jorge Glas Profundiza la Crisis Diplomática

La disputa por el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas desata una crisis diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador, con aranceles del 100% que amenazan el comercio y los empleos. El conflicto, que comenzó con la defensa de Glas por parte de Petro, ha escalado rápidamente, generando tensiones políticas y económicas significativas entre ambos países.

La figura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se ha convertido en el epicentro de una profunda crisis diplomática entre Colombia y Ecuador .

Lo que inicialmente se manifestó como una defensa pública del presidente colombiano, Gustavo Petro, hacia Glas, a quien ha reiteradamente calificado como un “preso político”, ha evolucionado hasta desencadenar una guerra comercial, situando a ambos países en una situación de manifiesta hostilidad, caracterizada por la imposición de barreras arancelarias del 100%. Esta situación pone en riesgo millones de dólares en comercio y amenaza miles de empleos en ambos lados de la frontera, dejando a los empresarios como los principales perjudicados de este conflicto. El detonante final de esta crisis fue el pronunciamiento del mandatario colombiano, quien el pasado martes aseguró que Glas, actualmente cumpliendo condenas por corrupción, sufre un trato inhumano y es un “preso político”, considerándolo un delito de lesa humanidad. La respuesta del gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, fue inmediata y contundente, rechazando lo que consideraron una “injerencia flagrante” en su soberanía judicial. Esta respuesta incluyó el llamado a consultas de su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, y la suspensión de las mesas técnicas de diálogo, reflejando la gravedad de la situación. Horas después, la tensión política se materializó en un golpe económico devastador con el anuncio de un arancel del 100% para los productos colombianos. Ante esta medida, la administración de Petro contempló la posibilidad de nivelar los aranceles, aunque con algunas excepciones, consolidando así el fin del intercambio comercial en el corto plazo.\Para entender cabalmente la magnitud de esta crisis, es fundamental analizar la figura de Jorge Glas y la razón de su obsesión para el presidente Petro. Glas, quien fue una figura clave del gobierno de Rafael Correa, ocupó la vicepresidencia entre 2013 y 2017. Su historial judicial es extenso, incluyendo condenas por asociación ilícita, cohecho y peculado, sumando más de veinte años de prisión. A pesar de este historial, Petro ha insistido en su inocencia, llegando al extremo de otorgarle la nacionalidad colombiana en un movimiento polémico. Desde Quito, la perspectiva es diametralmente opuesta, con el presidente Daniel Noboa argumentando que en Ecuador no existen perseguidos políticos, sino corruptos que deben rendir cuentas ante la ley. La justicia ecuatoriana respalda esta posición, negando recursos de habeas corpus y manteniendo a Glas en centros de máxima seguridad. Para Ecuador, la postura de Colombia no representa una defensa de los derechos humanos, sino un atentado contra el Estado de Derecho, priorizando así la soberanía nacional por encima del comercio. El impacto de esta ruptura política en las cifras comerciales es considerable. La decisión de Ecuador de elevar el arancel al 100% y la posible respuesta de Colombia, que contempla una medida similar, crean una barrera económica que hace inviable la competencia, afectando gravemente el flujo comercial entre ambos países.\El impacto económico de esta crisis ya se está sintiendo. En el primer bimestre de 2026, las exportaciones colombianas a Ecuador experimentaron una caída del 27,1%, equivalente a 251 millones de dólares, en comparación con el mismo período de 2025. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ha advertido sobre la urgencia de encontrar una solución, señalando que cada mes que pasa pone en riesgo la viabilidad de empresas y empleos. La ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, justificó la posible nivelación arancelaria como respuesta a las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, este enfrentamiento comercial tiene un impacto directo en la canasta familiar y en los insumos, ya que Colombia importa de Ecuador productos esenciales como preparaciones de pescado y tableros de madera, cuyos costos se duplicarán con las nuevas tarifas arancelarias. La situación actual sugiere que la crisis diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador no tiene una solución fácil y que las consecuencias económicas se seguirán sintiendo en ambos países en el futuro cercano, con un impacto significativo en la economía y las relaciones bilaterales





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