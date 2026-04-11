Guerra Comercial Ecuador-Colombia: Aranceles al 100% y Daños Fronterizos

La escalada de aranceles entre Ecuador y Colombia, con medidas que alcanzan el 100%, genera pérdidas millonarias y pone en riesgo miles de empleos en la zona fronteriza, alertando a autoridades y comerciantes sobre el impacto en la economía y la necesidad de diálogo.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia , exacerbada por el aumento recíproco de aranceles al 100%, ya está causando estragos en la frontera entre ambos países. Autoridades y representantes del sector comercial han expresado su alarma, advirtiendo sobre pérdidas significativas y el riesgo inminente para miles de empleos. En la provincia ecuatoriana de Carchi, la viceprefecta Verónica García, expresó una 'preocupación considerable' debido al impacto que estas medidas tendrán.

Carchi, una región cuya economía depende en gran medida del comercio, la agricultura y el transporte, junto con el empleo directo e indirecto que estas actividades generan, se encuentra en una situación crítica. García, tras participar en una reunión binacional la semana pasada, destacó la 'predisposición al diálogo' existente, pero enfatizó que la seguridad fronteriza, aunque esencial, no debe comprometer la estabilidad económica. En este sentido, instó al gobierno ecuatoriano a reconsiderar la decisión y a evaluar directamente la situación económica en Carchi.\Del lado colombiano, la situación es igualmente preocupante. Xavier Flores, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales, estimó las pérdidas en cantidades 'gigantescas'. Según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), las pérdidas diarias podrían ascender a unos 5,5 millones de dólares. El impacto, según Flores, no se limita al comercio exterior, sino que se extiende a sectores relacionados como la hotelería, la gastronomía, la venta de repuestos automotrices, las estaciones de servicio y los talleres mecánicos. El dirigente gremial advirtió que aproximadamente 12.000 familias colombianas ya se han visto afectadas por estas medidas, y que la vida económica de la zona fronteriza se encuentra 'en riesgo y en vilo'. Por ello, instó a la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) a demostrar su capacidad para resolver este tipo de conflictos entre países miembros. Juan Carlos Garzón, representante de los depósitos públicos de Ipiales, manifestó su decepción ante una escalada que 'quita el trabajo a todo sector de comercio exterior' en ambos países. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión.\El detonante más reciente de esta crisis comercial fue el anuncio de Ecuador de elevar los aranceles a productos colombianos del 50% al 100% a partir del 1 de mayo. Colombia respondió de manera similar, imponiendo aranceles equivalentes a productos ecuatorianos. Esta nueva escalada profundiza un conflicto que comenzó con la imposición de aranceles del 30% a partir del 1 de febrero y del 50% desde el 1 de marzo, una medida impulsada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Noboa justifica estas acciones alegando una insuficiente cooperación colombiana en materia de seguridad fronteriza, especialmente en la lucha contra el crimen organizado que opera en la frontera común de 586 kilómetros. El incremento de aranceles también se produce en medio de las tensiones derivadas del caso del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple condena por asociación ilícita, cohecho y peculado. El presidente colombiano Gustavo Petro ha calificado a Glas como un 'preso político' y ha solicitado su liberación, lo que provocó una respuesta diplomática de Ecuador, incluyendo el llamado a consultas de su embajador en Colombia. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, ha calificado las acciones de Petro como una 'provocación' y ha reiterado la responsabilidad de Ecuador de exigir a Colombia mayor atención a la seguridad y control fronterizo. A esto se suma la tensión por el reclamo colombiano tras el hallazgo de una bomba en su territorio, supuestamente relacionada con un bombardeo militar con apoyo estadounidense en la frontera ecuatoriana





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