Guerra de firmas en el Concejo de Bogotá por el secretario de Seguridad, César Restrepo: análisis de la disputa política y las cifras de seguridad

En el Concejo de Bogotá se libra una batalla política por la gestión del secretario de Seguridad, César Restrepo. Mientras una moción de censura busca reunir 23 firmas, una carta de defensa reúne 19. El debate gira en torno a la interpretación de las cifras de seguridad, que muestran una reducción en algunos delitos pero un aumento en homicidios comparado con administraciones anteriores, y un cambio en la tipología de los asesinatos, con mayor peso del sicariato. La pugna refleja intereses electorales y la complejidad de gobernar la seguridad en la capital.

En el Concejo de Bogotá se ha desatado una intensa batalla política en torno a la gestión del secretario de Seguridad, César Restrepo , con una moción de censura que busca reunir 23 firmas y, en contraste, una carta de apoyo que ya cuenta con 19 adhesiones.

Este enfrentamiento refleja profundas divisiones no solo en el cuerpo consultivo de la ciudad, sino también entre las bancadas que representan distintos intereses partidistas y visiones sobre la seguridad capitalina. La moción, impulsada inicialmente por el concejal Julián Espinosa de Alianza Verde, se fundamenta en la percepción de que no existe una reducción tangible de los delitos, a pesar de que nueve de los once delitos de alto impacto mostraron una disminución al comienzo de 2026.

Por el otro lado, una carta de cuatro páginas dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán defiende la gestión de Restrepo y ha sido suscrita por concejales de diversas colectividades, incluyendo Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde y el Partido Liberal. Los expertos en seguridad ciudadana advierten que, más allá de las cifras oficiales, la composición de los homicidios ha cambiado drásticamente: si antes siete de cada diez asesinatos estaban asociados a problemas de convivencia, hoy siete de cada diez se atribuyen a sicariato y ajustes de cuentas entre bandas criminales, lo que sugiere una transformación en la naturaleza de la violencia que requiere estrategias diferentes.

El debate se centra en la interpretación de las estadísticas de seguridad. El concejal Jesús David Araque del Nuevo Liberalismo sostiene que la administración Galán heredó una Bogotá con una tendencia al alza en la mayoría de los delitos de alto impacto en 2024, y que en 2025 se logró revertir esa tendencia.

Sin embargo, los datos históricos de homicidios revelan una complejidad mayor. Tras una reducción constante entre 2016 (año de inicio de Enrique Peñalosa, con 1.246 homicidios) y 2019 (1.052 casos), la pandemia y los siguientes años mostraron fluctuaciones: en 2021 (Claudia López) hubo un aumento a 1.142, en 2023 un nuevo repunte del 7%, y en 2024, el primer año de Galán, un alza del 12% hasta 1.214 casos.

Una comparación de los primeros dos años de cada mandato evidencia que, aunque Galán redujo ligeramente en 2025 (1.186 homicidios), su acumulado 2024-2025 (2.400) supera tanto el de Peñalosa (2.355) como, de manera más preocupante, el de López (2.183) en un 9.9 por ciento. Esto alimenta el argumento de la moción de censura: que, pese a las mejoras puntuales, la situación general no ha recuperado los niveles de las administraciones anteriores y la percepción de inseguridad persiste.

La dimensión política del conflicto es evidente en las alianzas que se tejen. La moción de censura, que ya contaría con veinte firmas según las informaciones, ha reunido apoyos entre cinco concejales de Alianza Verde, cinco del Centro Democrático y otros de bancadas cristianas y del Pacto Histórico. La carta defensiva, con diecinueve firmas, incluye también a representantes de Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde y Liberal, mostrando que el debate cruza líneas partidistas tradicionales.

Ambos bandos argumentan desde la legitimidad de los datos: mientras Espinosa desconfía de la autoevaluación del alcalde que compara 2025 con 2024, Araque recuerda que el punto de partida era desfavorable. En el fondo, la pugna puede leerse como una anticipación de las alianzas electorales de 2027, donde la seguridad será un tema central.

Los analistas señalan que, para recuperar la confianza, cualquier administración deberá no solo seguir reduciendo las cifras aggregates, sino también atacar la nueva geografía del delito, dominada por el sicariato, y mejorar la cobertura y transparencia de las estadísticas, que hoy generan disputas tan intensas como la vivida en el recinto del Concejo





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