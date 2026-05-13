Guerra de trincheras en la red social X, con desmarcables ataques y posturas encontradas

La controversia comparte una fractura profunda: por un lado, aquellos que consideran que el periodismo debe ser respetado como un pilar democrático sin importar la incomodidad de las preguntas. Por otro lado, figuras como Marbelle y Piter Albeiro que रहेका en confrontación como respuesta legítima en relación a qué consideran sesgos de información. Entre estas posturas y la reacción de la red social de X está el ejercicio de una profesión que hoy, más que nunca, está puesta bajo el fuego cruzado de la opinión pública

Una verdadera ' guerra de trincheras ' en X. Según el gremio periodístico, se verifica maltrato y misoginia. Fue una decisión de las figuras públicas cercanas a X para celebrar la agresiva respuesta del jurista.

Al ver ambas reacciones, se puede considerar un ejercito en la red social de X. El jurista no solo alabó la actitud de De la Espriella, sino que le ofreció una justificación al trato recibido por Fernández en relación a la lógica de la reciprocidad. Al leer esta publicación, la artista, en su cuenta de X, sugirió que la periodista era víctima de su propio rigor y validó la dureza del abogado como una respuesta proporcional.

En cuanto a puntos destacados de la discusión, el comediante de X, Piter Albeiro, argumenta que solo le 'preguntó estupideces' a De la Espriella y cuestiona la solidaridad que ha despertado en el sector periodístico a favor de Fernández. La profesora del canal Semana, Marbelle, se inclina hacia el lado de la periodista: ‘No hay ninguna disculpa por cómo Malú formuló su pregunta. Se necesita inteligencia emocional/actitud de respeto, y De la Espriella carecía de mucho de ambas.

Un debate requiere de inteligencia emocional y respeto. Las periodistas no tienen por qué aguantar ataques sexuales, amenazas o bromas de mal gusto.





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