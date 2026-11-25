El representante Andrés Guerra Hoyos defiende su postura sobre coaliciones con Aníbal Gaviria para las elecciones regionales de 2027, ignorando las críticas internas del Centro Democrático.

El representante a la Cámara por Antioquia, Andrés Guerra Hoyos, ha ratificado firmemente su posición estratégica en favor de la búsqueda de alianzas políticas para las elecciones regionales de 2027. Esta declaración surgió tras generar controversia dentro de su propio partido, el Centro Democrático, debido a su sugerencia de un posible acuerdo con el exgobernador Aníbal Gaviria. El político antioqueño ha sostenido que la fragmentación interna podría debilitar las posibilidades de victoria, enfatizando que su partido no debe actuar de forma aislada.

Postura Estratégica y Posible Alianza

Guerra Hoyos declaró que está esperando a que su partido tenga un proceso unificado para definir la candidatura única a la Gobernación y la Alcaldía. Sin embargo, instó a los directivos a considerar conversaciones con figuras de otros sectores. En una entrevista difundida el viernes pasado, señaló que ve con muy buenos ojos la llegada de Aníbal Gaviria al proceso para la Alcaldía o la Gobernación. Manifestó explícitamente su deseo de tener una conversación directa con el exmandatario para explorar estas posibilidades electorales.

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Críticas y Reacciones Internas al Partido

Las declaraciones no fueron bien recibidas por algunos precandidatos del Centro Democrático que aspiran a la Gobernación de Antioquia. Uno de los primeros en expresar sus reparos fue el exalcalde de Rionegro y exgerente de Viva, Rodrigo Hernández. Este calificó la declaración del representante como un acto de deslealtad y lo tildó de un auténtico caballo de Troya. Hernández advirtió que la deslealtad se paga en cualquier momento y cuestionó si sus únicas motivaciones son ganar sin importar el costo político.

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Defensa y Visión de Coaliciones

Ante las críticas, Guerra adujo que a lo largo de su carrera siempre ha insistido en la necesidad de sumar fuerzas de diferentes sectores para ganar las elecciones regionales. Explicó que un partido solo no gana una elección y que es necesario buscar una gran coalición con aliados que muestren una conducta ideológica más cercana. Aclaró que no acompañará a ningún precandidato del partido, ni a la Alcaldía de Medellín ni a la Gobernación, hasta que el partido tome la decisión formal de un candidato único. Reiteró que no se aleja ni se va del partido, sino que busca fortalecerlo.

Consecuencias y Próximos Pasos Políticos

El representante también mencionó que el partido se tendría que sentar con Federico Gutiérrez y con otros sectores políticos para poder ganar en Antioquia tanto la Alcaldía como la Gobernación. Sostuvo que si se insiste en ganar solos, ya se ha perdido, y enfatizó que sin una coalición no se tendrían chances de ganar el próximo año. Mientras tanto, la controversia ha generado discusiones internas, como la encendida discusión entre Alejandro Arbeláez y Luis Fernando Suárez, exsecretario de Gobierno de Aníbal Gaviria. El partido uribista esperará para definir candidatos, manteniendo la tensión activa en la región.