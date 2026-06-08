Guerra interna en disidencias de las FARC deja más de 122 muertos en 17 meses

La división entre 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' ha generado violentos enfrentamientos y operaciones militares en el sur de Colombia, con decenas de menores reclutados y ejecuciones denunciadas.

El conflicto entre las disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ' Iván Mordisco ', y Alexander Díaz Mendoza, alias ' Calarcá ', ha desencadenado una intensa guerra interna que ha provocado la muerte de más de 122 integrantes en los últimos 17 meses.

La división comenzó a finales de 2023 por desacuerdos económicos, control territorial y las intenciones de Calarcá de buscar acercamientos con el Gobierno Nacional, lo que Iván Mordisco rechazó. La fractura se formalizó en abril de 2024 cuando Calarcá creó el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), iniciando una disputa violenta por el dominio de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, y los corredores estratégicos en regiones como el Meta, Caquetá y Guaviare.

Las áreas de mayor conflicto incluyen Barranco Colorado, Charras, La Siberia, El Retorno y Calamar, en el Guaviare, así como influencias en el sur del Amazonas, Tolima, Huila, Nariño y Magdalena Medio. Los enfrentamientos han sido particularmente brutales.

El 18 de enero de 2025, en Miravalle, San Miguel Alto, Calamar, el bloque 'Jorge Suárez Briceño' de Calarcá atacó un campamento del bloque 'Amazonas' de Iván Mordisco, resultando en múltiples muertos cuyos cuerpos fueron trasladados en una volqueta a la morgue de San José del Guaviare. Posteriormente, el 15 de enero de 2026, un frente de Calarcá atacó a otro del EMC en La Paz, El Retorno, causando la muerte de 26 guerrilleros, incluidos menores.

Iván Mordisco denunció que algunos de sus hombres fueron ejecutados con tiros de gracia tras ser envenenados o sedados. Entre el 26 y 27 de mayo de 2026, en la vereda Siberia, Charras-Boquerón, un enfrentamiento dejó 51 muertos: tres del EMBF y 48 del EMC, entre ellos 11 menores. Según informes, más de 200 miembros del frente 'Armando Ríos' del EMC intentaron asaltar el campamento del frente 'Isaías Carvajal' del EMBF, pero fueron delatados y sorprendidos.

Las operaciones militares también han contribuido a las bajas. El 3 de junio de 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) bombardeó un campamento de Iván Mordisco en San José del Guaviare, a 22 kilómetros del sitio de la masacre anterior, resultando en tres guerrilleros abatidos y la recuperación de un menor. Previamente, el 26 de marzo de 2026, en Pacoa, Vaupés, cerca del río Apoporis, otros 48 miembros del EMC murieron en combates.

Adicionalmente, desde el 24 de octubre de 2024, la 'Operación Perseo' ha permitido a tropas y policía debilitar la estructura criminal mediante la incautación de laboratorios, rutas de narcotráfico, minería ilegal y la recuperación de control territorial. La situación humanitaria se agrava por la presencia de menores en los grupos y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno mantiene una ofensiva integral contra ambas facciones





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