Guerra interna en la Cámara de Comercio de Tunja: seis directivos enfrentan posible cárcel por desacato judicial

Un conflicto interno por la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tunja ha desencadenado una serie de fallos judiciales y sanciones contra la junta directiva. Un juez ordenó el 'carcelazo' de seis altos directivos por no cumplir una sentencia que ordenaba la reincorporación del expresidente John Jairo Martínez, quien fue destituido en octubre de 2024. La disputa, que incluye acciones legales cruzadas y una tutela, amenaza con设置为双头领导 y genera incertidumbre en la principal entidad mercantil de Boyacá.

La Cámara de Comercio de Tunja, la entidad mercantil más importante de Boyacá , se encuentra en el epicentro de una aguda crisis institucional que ha llevado a seis de sus directivos a enfrentar la posibilidad de ser encarcelados.

La raíz del conflicto es una disputa interna por el control de la presidencia ejecutiva, que se ha traducido en una cascada de acciones legales y fallos judiciales cruzados. El detonante inmediato fue la decisión de un juez de ordenar la captura de los miembros de la junta directiva por el delito de desacato.

La orden judicial se produjo después de que la junta se negara a acatar una sentencia que exigía la reincorporación de John Jairo Martínez al cargo de presidente ejecutivo, del cual fue destituido en octubre de 2024. Según se conoció, el juez consideró que los directivos incurrieron en una desobediencia manifiesta y reiterada, lo que activó el mecanismo del 'carcelazo' como medida corrective extrema.

El panorama se complica porque, mientras la justicia ordena devolver el puesto a Martínez, un sector de la junta directiva insiste en que su salida fue legítima y ha presentado recursos ante instancias superiores. Un miembro de la junta, que prefirió guardar reserva, manifestó a EL TIEMPO su extrañeza por la insistencia del juzgado, señalando que ya se habían cumplido aspectos formales de la sentencia, pero que el juez parecía exigir algo más.

La versión de la junta es que Martínez fue separado del cargo por múltiples irregularidades y malos manejos, incluyendo un supuesto detrimento patrimonial superior a los mil millones de pesos en un contrato de subarrendamiento del bien inmueble 'Pozo de Donato', propiedad de la UPTC y donde funciona el establecimiento Pizza Nostra. Martínez, por su parte, niega las acusaciones y asegura que sus resultados al frente de la Cámara fueron los mejores en su historia.

Según él, las cifras de gestión, que por obligación se reportan a la Superintendencia, demuestran un desempeño ejemplar durante el año y medio que estuvo en el cargo. El expresidente también ha interpuesto acciones de tutela para proteger su nombre e imagen, y la reputación que construyó durante sus gestiones anteriores entre 2005 y 2011.

La situación ha generado un vacío de poder, con voces que apuntan a que la entidad podría terminar con dos presidentes ejecutivos: uno impuesto por la junta y otro por orden judicial. Este escenario de parálisis administrativa preocupa al sector empresarial de Boyacá, que ve cómo la principal cámara mercantil de la región queda en medio de una pelea legal que parece no tener fin.

Los directivos que han sido señalados por el juez -entre ellos Euclides Rivera Murillo, Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho, entre otros- deberán consignar una multa legal mensual vigente en un plazo de diez días para evitar su encarcelamiento, un detalle que subraya la gravedad del desacato. El caso ha escalado a las altas esferas políticas. La gobernación de Boyacá y el Congreso han sido alertados sobre el caos institucional.

Incluso, se ha evocado el episodio de la elección del alcalde de Tunja, donde se pidió devolver la terna de Roy Barreras por presuntas inhabilidades de candidatas, como un ejemplo de la necesidad de claridad jurídica. Mientras tanto, la Cámara de Comercio sigue funcionando en medio de la tormenta, con sus servicios a los comerciantes en entredicho por la falta de liderazgo claro.

Para resolver el entuerto, las partes confían en que un juzgado de circuito, como superior del juez que emitiera la orden, pueda reconsiderar la medida. La junta directiva argumenta que ya se han cumplido los requisitos formales, pero el juez de primera instancia insiste en que no se ha restituido efectivamente a Martínez.

Esta divergencia de interpretaciones mantiene a los directivos al borde de la cárcel y a la institución en una crisis que amenaza con prolongarse, dañando la credibilidad y la capacidad de acción de una entidad clave para el desarrollo económico de la región





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