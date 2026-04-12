Águilas Doradas critica el arbitraje tras la derrota ante Junior: Salazar cuestiona el VAR y el funcionamiento del sistema

El máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, expresó su inconformidad con el arbitraje y el uso del VAR tras la derrota ante Junior. El dirigente cuestionó las decisiones arbitrales, la falta de claridad en el VAR y el impacto en el rendimiento del equipo.

La derrota de Águilas Doradas ante Junior trascendió el resultado en la cancha, generando un debate sobre el arbitraje y el uso del VAR en el fútbol colombiano. Tras la contundente victoria 3-0 de Junior de Barranquilla en la jornada 16 de la Liga BetPlay, las críticas se enfocaron en las decisiones arbitrales, especialmente por parte del máximo accionista del club, Fernando Salazar.

Su intervención, que inició con un tono respetuoso hacia la comisión arbitral, rápidamente derivó en una crítica profunda al sistema y a su funcionamiento. Salazar expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales recientes, señalando que el club ha intentado, sin éxito, canalizar sus reclamos por las vías formales, presentándolos ante la comisión arbitral en múltiples ocasiones. Según el dirigente, el tema del arbitraje se ha convertido en una fuente constante de preocupación y angustia para el equipo. En su argumentación, Salazar resaltó decisiones específicas que, a su juicio, perjudicaron directamente a Águilas Doradas. Mencionó la anulación de un gol legítimo de Rivaldo en el partido anterior, atribuyendo esta situación a una instrucción que prioriza la validación de la decisión tomada en el campo. Además, lamentó que, de no haber sido por estas decisiones, Rivaldo posiblemente lideraría la tabla de goleadores del fútbol colombiano. A pesar de sus críticas, Salazar reconoció la superioridad de Junior en el compromiso, elogiando su fortaleza y la calidad de sus jugadores, especialmente la inversión en jugadores de gran envergadura. El punto central de su intervención se centró en el funcionamiento del VAR en el fútbol colombiano. El directivo manifestó su frustración por la falta de efectividad de la herramienta, argumentando que no ha cumplido su objetivo de minimizar los errores arbitrales y que, por el contrario, ha generado una gran preocupación. Salazar anunció la intención de solicitar una asamblea para discutir el tema del arbitraje y reveló que consideró elevar su queja a instancias internacionales como la Conmebol y la FIFA, aunque finalmente fue disuadido. En sus últimas declaraciones, el dirigente insistió en su confianza en la comisión arbitral, pero sugirió la existencia de irregularidades en el sistema. La perspectiva del capitán del equipo, Frank Lozano, fue diferente. El jugador evitó referirse al arbitraje, enfocándose en el rendimiento del equipo y asumiendo la responsabilidad por los errores cometidos en el partido. Lozano fue claro al afirmar que el equipo debe mejorar su desempeño si aspira a clasificar a la fase final del torneo, subrayando que los errores fueron más atribuibles al equipo que a las virtudes del rival





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