Águilas Doradas venderá boletería para el partido contra el DIM en el Cincuentenario

Águilas Doradas abrirá la venta de tiquetes para el duelo con el DIM en el estadio Cincuentenario de Medellín desde el miércoles 11 de noviembre a las 2 de la tarde.

Águilas Doradas anunció que su partido contra el DIM, válido por la última fecha del Torneo Clausura, se disputará con público en el estadio Cincuentenario de Medellín. El club publicó en sus redes sociales el valor de la boletería y explicó cómo los aficionados podrán comprar sus tiquetes para el encuentro del sábado 14 de noviembre de 2026.

La venta de entradas iniciará el miércoles 11 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Los hinchas podrán conseguir sus tiquetes a través de La Tiquetera, y la mayor parte de los ingresos se podrán adquirir de manera virtual.

Also read ¡Con público! Águilas Doradas recibirá al DIM en el estadio Cincuentenario

Precios y edades para ingresar al Cincuentenario

La tribuna familiar, ubicada en el sector occidental, tendrá un valor aproximado de 80.000 pesos. Según informó Águilas Doradas, los niños a partir de 5 años podrán ingresar a este sector.

En la tribuna oriental, cercana a la estación del metro, el tiquete podría costar 50.000 pesos colombianos. En este sector podrán entrar menores desde los 14 años, de acuerdo con lo publicado por el club.

Advertisement

Además de la compra virtual, Águilas Doradas venderá entradas de manera física el sábado, día del juego, desde la 1:30 de la tarde. Este punto de venta complementa el proceso digital para quienes no puedan comprar con anticipación.

Un partido clave para el Medellín en el Cincuentenario

El duelo del 14 de noviembre de 2026 será decisivo para el Medellín, porque definirá sus pretensiones inmediatas en el torneo local. Ambos equipos se juegan su paso a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Además, será la primera vez, desde que se tiene registro, que el Medellín dispute un partido oficial en el estadio Cincuentenario. El escenario fue inaugurado en 1979 para conmemorar los 50 años de la Liga Antioqueña de Fútbol.

Águilas Doradas utiliza este estadio de manera provisional durante la temporada, mientras terminan las obras de adecuación del techo de su sede en Rionegro, Antioquia, donde suele hacer de local. Antes del actual torneo, el escenario nunca había recibido fútbol profesional.

Advertisement

Historia del estadio y antecedentes de sus futbolistas

El Cincuentenario estaba destinado a partidos de fútbol aficionado, juegos de la Selección Antioquia y duelos de la Selección Colombia de Rugby, que lo tiene como casa desde hace unos años. Por eso, el estadio no había albergado fútbol profesional antes de esta temporada.

Aunque el Medellín no ha disputado ningún encuentro profesional en ese escenario, algunos futbolistas de su plantel sí jugaron allí. El delantero Jackson Martínez, por ejemplo, disputó partidos de la Liga Antioqueña de Fútbol y de otros campeonatos de su proceso formativo en este mítico estadio del centro-norte de la ciudad.