Gustavo Bolívar responde a declaraciones de De La Espriella y detalla plan de vigilancia electoral

El dirigente opositor Gustavo Bolívar aclara que su publicación sobre un escenario de conflicto fue una reacción a las palabras del candidato Abelardo De La Espriella sobre vencer a los petristas "de todas las formas". Bolívar detalla cómo su campaña garantizará la transparencia electoral mediante testigos y abogados, y se refiere a alianzas tácticas y al esperado resultado cerrado.

Gustavo Bolívar , destacado figura de la campaña política de un sector opositor, se pronunció en respuesta a declaraciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella , quien había asegurado que buscaría vencer a los petristas "de todas las formas y desde todos los frentes".

Bolívar explicó que su publicación en redes sociales, que generó controversia, fue una reacción directa a esas palabras, las cuales interpretó como una "declaratoria de guerra". Durante una entrevista, leyó el texto original y aclaró que su mensaje advertía sobre que, si un eventual gobierno intentara "eliminar" políticamente a millones de ciudadanos, estos no permanecerían pasivos.

Al mismo tiempo, Bolívar reafirmó que su campaña respetará los resultados oficiales de las elecciones y garantizará que la oposición ejerza su rol con todas las garantías, contando con una red de abogados y testigos electorales para verificar la transparencia del proceso. Respecto al escenario de tensión post-electoral, el exfuncionario recordó que en elecciones anteriores el preconteo no reflejó con exactitud la totalidad de los resultados, por lo que esperarán el escrutinio final.

Sobre posibles alianzas, indicó que la exalcaldesa Claudia López le había dado un voto independiente, no una adhesión formal, y que dichos apoyos suelen darse en campañas con segunda vuelta. Bolívar sostuvo que, aunque no pueden hacer actos públicos, el respaldo se canalizará por encuentros privados y redes sociales.

Finalmente,_confió en que la elección será cerrada y priorizará la labor de vigilancia de los testigos para tomar fotografías de los formularios electorales y cotejarlos con los datos de la autoridad





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