Gustavo Álvarez Gardeazábal celebra 81 años: Reflexiones de un autor icónico de Colombia

El escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal cumple 81 años este 31 de octubre. Conoce sus reflexiones sobre política, su vitalidad intelectual y la violencia en Colombia.

El prolífico escritor y periodista vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal ha alcanzado la edad de 81 años, conmemorando esta fecha milestone el 31 de octubre. Esta jornada coincide con la celebración tradicional conocida como el Día de las Brujas, una fecha que el autor ha utilizado para compartir inquietudes profundas con sus lectores. La vida del prolífico autor, quien ha sido una figura central en la literatura y el periodismo colombiano durante décadas, continúa marcada por una aguda perspicacia crítica y una prodigiosa capacidad de trabajo intelectual.

Identidad cultural y raíces vallecaucasas

La identidad cultural de Gustavo Álvarez Gardeazábal está firmemente arraigada en el suroccidente colombiano. Según sus propias reflexiones, su linaje paterno, de los Álvarez, porta la 'berraca vena paisa', un rasgo cultural distintivo de la región Andina que se manifiesta en la resiliencia y el carácter fuerte. Además, su familia evoca el 'olor a sudor de minería del cañón de El Porce', un detalle geográfico y social que conecta su historia familiar con la dura realidad económica y laboral de la zona minera y agrícola de ese cañón histórico.

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Por otra parte, su apellido materno, los Gardeazábal, contribuye a su perfil con el 'amor por los animales' y la capacidad humanística de su abuelo librero. Esta herencia literaria y empática ha moldeado la perspectiva de Gustavo Álvarez Gardeazábal, permitiéndole abordar temas complejos con una sensibilidad única. La combinación de estas influencias familiares explica en gran medida la profundidad de sus obras y su compromiso constante con la dignidad humana y la justicia social.

Política, tolerancia y la historia del conflicto

En el ámbito político, Gustavo Álvarez Gardeazábal ha planteado preguntas contundentes sobre la actual administración y la tolerancia hacia la comunidad LGBT. El autor cuestiona si el gobierno actual, descrito por él con referencias a la violencia ('presidente de revólver al cinto'), muestra una actitud realmente inclusiva. Esta interrogante surge en un contexto donde las libertades civiles y los derechos de las minorías sexuales siguen siendo puntos de fricción en el debate público colombiano, reflejando su preocupación por el retroceso o la falta de avances en materia de derechos humanos.

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Asimismo, el escritor analiza la evolución del conflicto armado en Colombia, comparando la época de la 'violencia' con la era actual de la 'guerrilla millonaria de los drones'. Esta metáfora describe la sofisticación y el costo económico de las nuevas dinámicas de guerra. Álvarez Gardeazábal señala que, mientras el antiguo 'ejército de los pájaros' (fuerzas de inteligencia y seguridad antigua) era financiado por intereses privados ('los godos') con plata del SIC, la guerra moderna es pagada por 'los gringos' mediante el financiamiento de la 'perica' (cultivo de coca). Este análisis económico-político desmonta la narrativa de guerra justa para revelarla como un negocio globalizado.

Impacto personal y resiliencia ante la violencia

La violencia no solo es un tema de análisis para Gustavo Álvarez Gardeazábal, sino una experiencia personal traumática que ha marcado su vida. El autor relata que el terremoto de 1962, una de las catástrofes naturales más devastadoras en la historia de Cali, le 'tumbó las dos casas', destruyendo sus bienes materiales y su estabilidad física inicial. Este desastre natural fue solo el primero de una serie de adversidades que enfrentó en el valle del Cauca.

Más allá de la catástrofe sísmica, el escritor ha sido víctima directa de amenazas letales. Conoce el significado del exilio interno y la supervivencia al describir cómo vive actualmente de arrimado en un 'búnker' que él mismo construyó tras haberle lanzado una granada con la intención de 'asustarlo' o 'matarlo'. Esta experiencia de ataque directo contra su integridad física subraya la tensión entre la libertad de expresión y la seguridad personal en regiones afectadas por el narcotráfico y la insurgencia.

La fórmula de la vitalidad intelectual y legado

A pesar de las adversidades físicas y políticas, Gustavo Álvarez Gardeazábal mantiene una productividad intelectual excepcional. Su rutina incluye escribir una columna diaria, realizar un podcast y comentar semanalmente libros, un logro que pocos en la vejez pueden igualar. Cuando se le pregunta por la receta de su vitalidad, el autor responde con una mezcla de ironía y pragmatismo: 'Esperándola a la vuelta de la esquina', una frase que sugiere que la inspiración y la vida misma son encuentros improvisados que requieren estar alerta.

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El escritor aborda su condición de anciano ('mueble viejo') con una filosofía estoica y poco convencional. Tiene un humor negro sobre su finitud, especulando que si lo entierran de pie, se cansará muy rápido, y declara preferir no reencarnarse. Esta actitud desmitifica la vejez, presentándola no como un declive, sino como una etapa de claridad y negación de la repetición histórica. Su legado permanece, no solo en sus libros, sino en la advertencia continua para que quienes siguen sus consejos no vuelvan a pasar por su casa, asegurando así su fama de acertado.