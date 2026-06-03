Gustavo Petro acusa a Donald Trump de traicionar un acuerdo de no intervención en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de traicionar un acuerdo de no intervención en los asuntos internos del país.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de traicionar un acuerdo de no intervención en los asuntos internos del país.

Petro afirmó que el acuerdo se habría alcanzado en una reunión en la Casa Blanca en febrero pasado, en la que Trump se comprometió a no intervenir en los asuntos de Colombia. Sin embargo, Trump expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial colombiano, en una publicación en su cuenta de Truth Social. De la Espriella agradeció el apoyo de Trump, pero Petro lo calificó de 'traición' al acuerdo.

Petro también descartó la posibilidad de que se ponga al frente de la campaña de Iván Cepeda, otro candidato presidencial colombiano. Los resultados de las elecciones de primera vuelta en Colombia han generado diferentes reacciones internacionales, y la declaración de Trump ha generado tensión entre los dos países.

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió a un artículo del New York Times que afirmaba que el país había solicitado a Estados Unidos sanciones financieras al oro colombiano, y negó la afirmación. El viceministro de las TIC, Andrés López, renunció a su cargo después de que se hicieran públicos comentarios suyos en apoyo al candidato Iván Cepeda.

El Ministerio de Comercio de Colombia se pronunció en contra de la eliminación de aranceles por parte de Ecuador, y el ex candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, envió un mensaje a sus contrincantes y exigió más debates antes de una eventual segunda vuelta electoral





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