Gustavo Petro afirma que se ha violado la ley por solicitud de suspensión provisional de su cargo en la Comisión de Acusaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en Nueva York que la solicitud de suspensión provisional de su cargo, presentada por una representante del Pacto Histórico ante la Comisión de Acusaciones, viola la ley colombiana. Petro explicó que dicha comisión, al pertenecer a una sola cámara del Congreso, no tiene competencia para suspender a un presidente, ya que esa facultad corresponde al Senado. El mandatario calificó la acción como un proceso que debería ser llevado ante la Corte Suprema de Justicia. La medida cautelar, ordenada por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, busca suspenderlo hasta el 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , se pronunció por primera vez sobre la solicitud de suspensión provisional de su cargo, presentada por una representante del Pacto Histórico ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, calificándola como una violación a la ley del país.

En una rueda de prensa realizada en Nueva York, después de intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Petro detalló los argumentos jurídicos que, en su opinión, invalidan el proceso iniciado por la congresista, cuyo abogado es el señor Ibáñez, reconocido miembro de la oposición más radical a su gobierno. Según el mandatario, la Comisión de Acusaciones no tiene la competencia constitucional para suspender a un presidente de la República, ya que al ser un organismo que pertenece a una sola cámara del Congreso, la decisión final debe corresponder al Senado, en el marco de un proceso penal que eventualmente puede llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Petro aclaró que, hasta donde él conocía, la comisión no había formalmente pedido su suspensión, sino que se trataba de una petición inicial de una congresista que aún debe superar varias etapas, incluida una votación posterior, por lo que consideró que la narrativa mediática de un presidente suspendido era prematura y parte de una intención comunicacional sesgada. El jefe de Estado anunció que solicitará a los ministros que han recibido a la congresista con sus peticiones, que las hagan públicas, para diferenciar entre el derecho legítimo de representación de un legislador por su región y lo que él denunció como extorsión y conducta delictiva.

Esta declaración se produce en un contexto de alta tensión política, después de que la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, emitiera una medida cautelar que ordena suspenderlo de su cargo hasta el 21 de junio, un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, pues dicha comisión nunca ha acusado a un presidente ante el Senado. La decisión ha generado reacciones diversas, incluyendo la del expresidente Iván Duque, quien puso en duda la medida y lanzó una dura crítica, afirmando que se inventan una autosuspensión y pidiendo que se respete la democracia.

Por su parte, la Embajada de Colombia en Estados Unidos también se pronunció sobre el nuevo documento y la orden de suspensión, mientras que el tema monopoliza la atención de los medios y de la opinión pública. Petro, que se encuentra en Nueva York para temas de política internacional y para abordar la regulación de la inteligencia artificial a nivel global, también cuestionó el apoyo del expresidente Donald Trump al abogado Abelardo de la Espriella, en medio de este panorama jurídico-político que amenaza con escalar hacia una crisis institucional.

El número de artículos, boletines y análisis sobre este evento se multiplica, con expresiones como Se ha violado la ley y eso implica un proceso en la Corte Suprema resonando en titulares y redes sociales, mientras el gobierno busca deslegitimar la acción de la comisión y sus detractores la presentan como un blindaje judicial sin fundamento





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