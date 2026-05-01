Gustavo Petro anuncia convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente desde Medellín

El presidente Gustavo Petro anunció que convocará una Asamblea Nacional Constituyente mediante firma ciudadana para impulsar reformas sociales y modificar el sistema político colombiano. La propuesta busca agregar dos nuevos capítulos a la Constitución de 1991, sin reemplazarla, y enfrentará desafíos políticos y sociales en un contexto de movilizaciones sindicales.

El presidente Gustavo Petro anunció este jueves 1 de mayo que convocará desde Medellín una Asamblea Nacional Constituyente mediante firma ciudadana. Según detalló el mandatario, esta iniciativa tiene como objetivo impulsar reformas sociales que no han sido aprobadas por el Congreso y modificar el sistema político colombiano para combatir la corrupción .

Durante un acto público en San Juan del Cesar, el jefe de Estado aclaró que la convocatoria no busca reemplazar la Constitución de 1991, sino complementarla con dos nuevos capítulos que fortalezcan la democracia y el bienestar social. Petro destacó que la Carta Magna de 1991 es un marco democrático favorable para el país, pero argumentó que su gobierno ha enfrentado obstáculos en el Congreso para avanzar en reformas clave.

Entre los temas mencionados, resaltó que la reforma a la salud no ha sido aprobada por el Legislativo, que la reforma tributaria está detenida en revisión judicial y que la reforma laboral aún tiene desarrollos pendientes debido a obstáculos políticos. El presidente criticó el funcionamiento del actual sistema político, señalando que la compra de votos y otras prácticas corruptas dificultan la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía.

Además, cuestionó el desempeño de las EPS, denunciando demoras en citas médicas y trámites para los usuarios, y criticó la administración privada de los recursos pensionales, argumentando que esos fondos deben pertenecer exclusivamente a los trabajadores. El anuncio genera expectativa política a nivel nacional, especialmente porque el 1 de mayo es una fecha tradicionalmente marcada por movilizaciones sindicales y sociales en varias ciudades del país.

Se espera que desde Medellín, el presidente Petro entregue más detalles sobre el mecanismo de firmas ciudadanas y el alcance de la propuesta constituyente, lo que podría redefinir el panorama político y social de Colombia en los próximos meses





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