Gustavo Petro arremete contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por subasta de energía: "debe responder por esta afrenta a la vida"

El presidente Gustavo Petro calificó como "alta traición" los resultados de la subasta de energía para la vigencia diciembre 2029 – noviembre 2030 y arremetió contra su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Petro cuestionó la elección de una nueva gasificadora de gas en una zona donde se encuentra la línea negra que protege el corazón del mundo y exigió que el ministro responda por esta "afrenta a la vida". El ministro Palma, por su parte, respondió que los proyectos no son autorizados ni aprobados por su cartera y que el gobierno ha realizado el mayor número de subastas de los últimos tiempos.

El presidente Gustavo Petro calificó de " alta traición " los resultados de la subasta de energía para la 2029 - 2030 y arremetió contra el ministro de Minas, Edwin Palma .

El mandatario de los colombianos cuestionó la elección de una nueva gasificadora de gas en una zona donde se encuentra la línea negra que protege el corazón del mundo y exigió que el ministro responda por esta "afrenta a la vida". El ministro Palma, por su parte, respondió que los proyectos no son autorizados ni aprobados por su cartera y que el gobierno ha realizado el mayor número de subastas de los últimos tiempos.

El presidente Petro también expresó su deseo de solicitar a Francia "concentradores de radiación solar" para implementar uno en La Guajira y criticó la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles





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