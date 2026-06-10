Gustavo Petro califica de ilegal la solicitud de suspensión provisional de su cargo

El presidente Gustavo Petro se pronunció desde Nueva York sobre la medida cautelar emitida por la Comisión de Acusaciones que busca suspenderlo hasta el 21 de junio. Petro afirmó que la decisión viola la ley colombiana y que el proceso debe ser votado en el Senado.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , se pronunció por primera vez sobre la solicitud de suspensión provisional de su cargo, ordenada por la representante del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta.

La medida, que busca apartar al mandatario del poder hasta el 21 de junio, ha generado un intenso debate jurídico y político en el país. Petro, quien se encuentra en Nueva York participando en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, atendió a la prensa internacional y expresó su desacuerdo con la decisión, calificándola de ilegal.

"En mi opinión, y en la de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República, porque pertenece a una sola Cámara. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado", afirmó el jefe de Estado. Petro también señaló que la solicitud de suspensión no ha sido votada aún y que se trata de una fase inicial del proceso.

"La pretensión es simplemente una pretensión que tiene que surtir todo el proceso. En mi opinión se ha violado la ley de Colombia, y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia", agregó. La polémica se desató después de que Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, emitiera una medida cautelar ordenando la suspensión temporal de Petro.

Sin embargo, expertos constitucionales han señalado que la Comisión de Acusaciones no tiene la facultad de suspender al presidente, ya que dicha atribución corresponde al Senado en pleno, de acuerdo con el artículo 175 de la Constitución colombiana. La Comisión de Acusaciones, que forma parte de la Cámara de Representantes, solo puede investigar y acusar formalmente al mandatario ante el Senado, pero no imponer medidas cautelares como la suspensión.

Este vacío legal ha llevado a varios juristas a cuestionar la validez de la medida. Asimismo, el expresidente Iván Duque se pronunció en contra de la decisión, tachándola de "autosuspensión inventada" y haciendo un llamado a respetar la democracia.

"No se puede improvisar sobre la marcha; la ley debe ser clara y respetada", declaró Duque en sus redes sociales. El trasfondo de esta crisis política se remonta a las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusaciones contra Petro por presuntas irregularidades en su campaña electoral y en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, la solicitud de suspensión ha sido vista por muchos como un movimiento de la oposición radical para debilitar al gobierno. Petro, por su parte, se mostró confiado en que el proceso seguirá su curso legal y que no será apartado del cargo de manera arbitraria.

"Ya veremos las votaciones", sentenció. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los acontecimientos, y sectores de la sociedad colombiana han expresado su apoyo al presidente, así como críticas a la actuación de la Comisión de Acusaciones. La situación pone de manifiesto las tensiones entre los poderes del Estado y la necesidad de una reforma que aclare los límites de cada institución.

En los próximos días, se espera que el Congreso debata la validez de la medida y que la Corte Suprema de Justicia pueda intervenir en caso de que se compruebe una violación a la ley





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