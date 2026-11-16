Gustavo Petro critica la versión oficial del Palacio de Justicia 1985

El expresidente Gustavo Petro analiza la serie 'Palacio' de Netflix y cuestiona la narrativa histórica sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985, atribuyendo responsabilidades a la oligarquía.

El expresidente Gustavo Petro emitió un extenso pronunciamiento tras visualizar la serie Palacio , producida por Netflix y estrenada recientemente para conmemorar los 41 años de la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985. En sus redes sociales, el exmandatario no solo reflexionó sobre la obra audiovisual, sino que cuestionó frontalmente la interpretación histórica aceptada sobre el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. Petro señaló que la historia oficial ha ocultado responsabilidades fundamentales en el desenlace mortal que dejó cerca de 100 muertos y 11 desaparecidos, atribuyendo estas omisiones a la oligarquía colombiana.

Petro reconoce error táctico del M-19

El principal exmandatario colombiano admitió explícitamente un fallo estratégico en la acción del grupo insurgente, afirmando que el M-19 se equivocó al priorizar la prolongación de la acción militar en lugar de buscar una salida política inmediata. A pesar de este reconocimiento de error táctico, Petro sostuvo que al final el grupo cumplió su proyecto político de avanzar hacia una Colombia más democrática, un proceso que, según su opinión, sigue siendo vulnerable. Esta declaración busca equilibrar la crítica a la estrategia armada con la reivindicación del legado constitucional que eventualmente surgió de esa participación histórica en la política nacional.

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Acusaciones contra la oligarquía y la narcoligarquía

Petro dirigió críticas severas a lo que denominó la "oligarquía colombiana", responsabilizándola de no haber asumido que la Corte Suprema de Justicia fue sacrificada en un intento por acabar con el M-19 y frenar la paz. Argumentó que los sectores poderosos no defendieron las instituciones porque estas están compuestas por personas humanas, y que el objetivo real era evitar cambios estructurales. Insistió en que quienes consuman la serie podrán entender la "fetidez y falsedad de la narcoligarquía", estableciendo una conexión directa entre las élites económicas y políticas de la época con la tragedia vivida en ese edificio histórico.

La respuesta de las familias de las víctimas

La posición del expresidente atiza nuevamente el debate sobre la responsabilidad histórica, encontrando resistencia en los familiares de las víctimas, especialmente los hijos de los magistrados fallecidos. El año pasado, estos familiares pidieron al país no olvidar que la tragedia comenzó con una acción armada del M-19 y rechazaron cualquier intento de reinterpretar la historia para exculpar a los responsables directos del ataque. Carlos Eduardo Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, quien murió durante el asalto, emitió un pronunciamiento firme para defender la memoria de su padre y otros jueces muertos.

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Impunidad y contradicciones en los juicios

Carlos Eduardo Medellín cuestionó el desequilibrio en la justicia colombiana, señalando que los desmanes cometidos durante la retoma del Palacio sí tuvieron investigaciones y juzgamientos, donde se condenó al Estado. Destacó que hay un general de la República en la cárcel por estos hechos, pero lamentó la ausencia de condenas contra los responsables directos del M-19. Señaló que, tras su desmovilización en 1990, estos sujetos fueron indultados y hoy ocupan espacios de poder, lo que crea una situación de injusticia para las casi 100 víctimas que permanecen sin justicia plena.

Legado constitucional y visión histórica

Petro cerró su reflexión destacando el papel del M-19 en la transformación jurídica del país, recordando que cinco años después de los hechos lograron firmar un proceso de paz. Subrayó que esta fuerza fue la primera del país elegida por votación popular en la Asamblea Nacional Constituyente, donde derogó la Constitución de 1886 y confeccionó la Constitución democrática de 1991, norma que aún rige la vida jurídica colombiana. Esta visión contrasta con la narrativa de la impunidad, presentando el resultado político como un triunfo histórico a pesar de la tragedia inicial y las críticas actuales sobre las condiciones del desarme.