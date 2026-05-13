Gustavo Petro cuestiona la decisión del Consejo de Estado y amenaza con denunciar a magistrados y banqueros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a cuestionar la decisión del Consejo de Estado de ponerle freno provisionalmente al traslado de 5 billones desde los fondos de pensiones privados a Colpensiones. Además, ha amenazado con denunciar a magistrados y banqueros por considerar que incurren en delitos y los ha tildado de ‘ladrones’.

Los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado, de ponerle freno provisionalmente al traslado de 5 billones desde los fondos de pensiones privados a Colpensiones , parece no parar.

Y es que luego de la arremetida contra la decisión, el alto mandatario aprovechó un acto público para volver a cuestionar la decisión. Desde el Cauca, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó, como jefe de Estado, denunciar al magistrado que se opuso al traslado de los ahorros de los pensionados a Colpensiones, al considerar que ese hecho constituiría un delito.

Además, aseguró que también incurren en delitos los banqueros que no trasladen los ahorros que, según dijo, pertenecen a los trabajadores pensionados. El presidente los tildó de ‘ladrones’





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