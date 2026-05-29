El presidente colombiano Gustavo Petro deja la presidencia sin cumplir sus promesas de cerrar el boquete de Cara e' gato en la Mojana ni llevar agua potable a La Guajira. Ambas problemáticas estuvieron a cargo de la Ungrd, entidad marcada por corrupción y mal manejo de recursos, dejando a comunidades vulnerables en peores condiciones tras cuatro años de abandono.

El presidente Gustavo Petro concluye su mandato sin resolver dos de las crisis ambientales y sociales más urgentes del Caribe colombiano: las inundaciones crónicas en la región de la Mojana y la escasez de agua potable en La Guajira .

Ambas problemáticas están vinculadas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad que durante este cuatrienio se vio envuelta en múltiples escándalos de corrupción, con funcionarios privados de la libertad y recursos mal invertidos, dejando a miles de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad aún peores. En La Guajira, las promesas de plantas desalinizadoras y un acueducto para Uribia quedaron en el papel; una orden por 232 mil millones de pesos nunca se ejecutó, y hoy la dependencia de carrotanques se vuelve crítica ante la amenaza del fenómeno de El Niño.

En la Mojana, el boquete de Cara e' gato, que se abrió en agosto de 2021, sigue sin sellarse. Las obras contratadas por la Ungrd fueron paralizadas bajo la dirección de Carlos Carrillo, y hoy la abertura supera los 70 metros sobre el nivel del río. Los habitantes llevan cinco años en incertidumbre, con pérdidas agrícolas y ganaderas, y sin ayudas humanitarias efectivas.

Leaderes comunitarios señalan la falta de voluntad política y humanista de la exdirector de la Ungrd, quien prefirió invertir en obras como la ampliación del Canal de la Esperanza, mientras la prioridad nacional de cerrar el boquete permanece como un sueño postergado. Con el cambio de gobierno, las comunidades ven lejana una solución inmediata y exigen que las obras estructurales se prioricen de una vez por todas





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