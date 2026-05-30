Gustavo Petro defiende la protección de la Sabana de Bogotá con nuevo decreto

El presidente Gustavo Petro aseguró que la nueva normativa busca proteger los ecosistemas, las fuentes hídricas y la calidad de vida de los habitantes de la región frente al crecimiento urbanístico sobre la Sabana.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la nueva normativa busca proteger los ecosistemas, las fuentes hídricas y la calidad de vida de los habitantes de la región frente al crecimiento urbanístico sobre la Sabana.

El mandatario defendió la expedición del Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, mediante el cual, aseguró que la medida representa una oportunidad decisiva para proteger uno de los ecosistemas más importantes del país, frente a la expansión urbana y la especulación inmobiliaria. A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado afirmó que la Sabana enfrenta un proceso acelerado de deterioro ambiental y señaló que el crecimiento de Bogotá no debe seguir orientándose hacia la ocupación de áreas rurales y ecosistemas estratégicos.

"He firmado el decreto 545 de mayo 29 de 2026. Traza los lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá, uno de los territorios más hermosos del mundo. La Sabana está a punto de destruirse y creo que esta es la última oportunidad de protegerla", manifestó.

Petro cuestionó los modelos de desarrollo que promueven la construcción de nuevas urbanizaciones en la periferia de la capital y sostuvo que el crecimiento de Bogotá debe concentrarse en la propia área central de la ciudad. Como ejemplo, mencionó la situación de los habitantes de Torca, en el extremo norte de la ciudad, quienes, según afirmó, enfrentan largos desplazamientos diarios que afectan su calidad de vida.

"Creen que Bogotá se desarrolla expandiendo más sus edificios en la Sabana, cuando deberían concentrarse en la propia área central de la ciudad. La gente que hoy vive en la zona de Torca, al extremo norte de Bogotá, ya sabe cómo se degrada la calidad de vida en trayectos de 4 horas, ida y vuelta", dijo.

El mandatario aseguró que la ampliación de vías como la Autopista Norte no resuelve los problemas de movilidad y, por el contrario, contribuye a la afectación de humedales, reservas forestales y suelos fértiles. El presidente sostuvo que el nuevo decreto busca proteger no solo la Sabana de Bogotá sino también el futuro de la capital colombiana, al preservar recursos estratégicos como el agua, el aire y la tierra productiva.

Asimismo, destacó que durante su administración se han impulsado iniciativas para la conservación del agua lluvia, la movilidad sostenible y la transición energética en el transporte público.

"Pero destruyen la reserva forestal y con ella el agua, y la tierra fértil que alimenta. Este decreto es para defender no solo la Sabana sino a Bogotá", manifestó. En su pronunciamiento, el jefe de Estado resaltó avances en proyectos de infraestructura de transporte, entre ellos la construcción de sistemas férreos en el occidente y el norte de la Sabana de Bogotá, desarrollados con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.

También mencionó el metrocable de Ciudad Bolívar, el apoyo del Gobierno Nacional a la construcción del metro de Bogotá y los planes para fortalecer la conexión ferroviaria entre la capital y otras regiones del país. Petro aseguró que una futura conexión férrea hacia Barrancabermeja, podría impulsar la competitividad industrial del centro del país y que su gobierno ha trabajado para reemplazar los vehículos impulsados por diésel y gasolina por alternativas eléctricas.

"Quiero reemplazar el diesel y la gasolina por electricidad", dijo. Además, reiteró su intención de acelerar la transición hacia tecnologías limpias en el transporte público y mencionó que ya se han comenzado a fabricar buses eléctricos en Cota, Colombia, gracias a una fuerte política industrial de su gobierno.

"Está en manos de la ciudadanía bogotana y de la Sabana mantener su entorno vital: el aire, el agua y la tierra", puntualizó el mandatario, al insistir en que el decreto busca garantizar la defensa de la vida y la sostenibilidad ambiental de la región para las próximas generaciones





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