El expresidente colombiano Gustavo Petro confirmó la retirada de su imagen del pasillo de honor en la Casa de Nariño. Denunció una censura histórica y recibió el apoyo de aliados políticos.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, confirmó el viernes que su retrato ha sido retirado del pasillo de honor dentro de la Casa de Nariño. Esta galería está tradicionalmente dedicada a preservar la imagen de todos los líderes que han asumido la máxima magistratura del país.

La denuncia oficial se realizó a través de una publicación en redes sociales por parte del exmandatario. Petro afirmó que la pieza artística que simbolizaba su gestión presidencial ya no se encontraba en el lugar designado para los expresidentes.

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Referencia histórica y censura percibida

Gustavo Petro estableció paralelismos históricos para explicar la medida. Comparó su situación con la eliminación previa de los retratos de Carlos Nieto, reconocido como el primer presidente negro de Colombia, y del general José Hilario Melo, quien fue el primer presidente indígena y el último general del ejército libertador.

El expresidente argumentó que estas acciones buscan borrar las diferencias en la historia nacional. Petro señaló que los procesos que niegan el arte y a personas no afines al pensamiento oligárquico terminan en prohibiciones y censura sistemática.

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Según las declaraciones de Petro, este mecanismo tiene como objetivo hacer irreconocibles a figuras que representan cambios históricos significativos en la estructura política del país. Considera que es una táctica para anular el impacto de líderes que desafían el statu quo.

Legado económico y respuesta política

Dentro de su mensaje, Gustavo Petro defendió su administración enfatizando logros económicos concretos. Destacó haber sido el primer presidente progresista desde la era de Alfonso López Pumarejo. Señaló específicamente que su política del salario mínimo vital familiar sirvió como palanca para el crecimiento económico.

El expresidente declaró que, aunque la administración actual bajo Abelardo De la Espriella pueda intentar ocultar su imagen y palabras, su legado ya se ha arraigado en la conciencia popular. Afirmó que estas acciones finalmente lo hacen inolvidable para la ciudadanía.

Senadores de la oposición apoyaron la postura de Petro. Iván Cepeda indicó que retirar el retrato de la Galería no podrá borrar el legado político e intelectual del expresidente del corazón del pueblo colombiano. Para Cepeda, la memoria colectiva es imborrable ante intentos institucionales de borrar la historia.

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De igual manera, el representante Gabriel Becerra declaró que descolgar la pintura de la Casa de Nariño es insuficiente para eliminar la figura de Petro. Argumentó que estos ataques fortalecen a Petro como referente de la lucha antioligárquica y del poder popular. Becerra concluyó afirmando que la historia no se borra con medidas simbólicas.

Verificación oficial y contexto

Este medio intentó contactar con la Casa de Nariño para corroborar oficialmente si el cuadro permanece o fue removido. La respuesta del palacio de gobierno no se obtuvo durante el proceso de verificación. La afirmación de Petro se basa en información proporcionada previamente por figuras cercanas a su partido político.