La falta del cuadro de Gustavo Petro en la Casa de Nariño ha desencadenado una disputa pública con el gobierno de De la Espriella. Conoce los detalles del polémico retrato.

Gustavo Petro ha iniciado una nueva etapa de confrontación pública con el actual gobierno liderado por Abelardo De la Espriella tras denunciar la ausencia de su retrato oficial en la Casa de Nariño. El expresidente colombiano publicó una fotografía en su cuenta de X que muestra el espacio vacío en la galería de expresidentes, asegurando que la obra había sido retirada de manera intencional para desconocer su paso por la presidencia.

Polémica sobre el retrato retirado

El expresidente atribuyó la desaparición de la pintura a un intento deliberado de invisibilizar su administración. Petro señaló en sus redes sociales que ya no existe el cuadro que simboliza su mandato en la sede de gobierno. Esta acusación ha reactivado las tensiones políticas entre su antigua administración y la actual dirigencia del país.

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Respuesta y contexto del video gubernamental

Ante las acusaciones, el presidente De la Espriella difundió un video mostrando un recorrido por los pasillos donde se exhiben los retratos de los mandatarios anteriores. Las imágenes del recorrido confirmaban la ausencia del espacio dedicado a Petro, aunque el video fue posteriormente modificado en la cuenta oficial del mandatario. El cuadro original fue instalado en la galería apenas unos días antes de que concluyera el mandato de Petro.

Detalles y costo de la obra artística

La obra titulada Gustavo Petro Urrego fue creada por el artista colombiano Luis Jaime Rojas Rodríguez utilizando la técnica de óleo sobre lienzo. El costo de la pintura ascendió a aproximadamente 75 millones de pesos, una cifra notablemente superior a las de otros expresidentes. La Silla Vacía reportó que el retrato de Álvaro Uribe costó 18 millones, el de Juan Manuel Santos cerca de 23 millones, y el de Iván Duque 52 millones de pesos.

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Descripción simbólica del cuadro

El retrato, con dimensiones de 110 centímetros de alto por 80 de ancho, muestra a Petro de cuerpo entero, vestido completamente de blanco y sentado en un sillón. En su mano izquierda sostiene un lápiz amarillo, mientras el fondo recrea un paisaje rural con una casa campesina, cultivos de café y montañas. La composición incluye tres mariposas amarillas aludiendo a Gabriel García Márquez y una pulsera con los colores de la bandera de la guerra a muerte de Simón Bolívar.

Silencio oficial sobre el paradero actual

Hasta la fecha, la Casa de Nariño no ha emitido ningún comunicado oficial aclarando quién tomó la decisión de retirar la pintura ni ha confirmado su ubicación actual. Esta falta de respuesta oficial ha mantenido el debate político en la agenda pública, sin que se haya restablecido la obra en la galería de expresidentes.