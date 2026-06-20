Gustavo Petro destaca avances de la Superintendencia Nacional de Salud

El presidente Gustavo Petro destacó los resultados alcanzados por la Superintendencia Nacional de Salud durante los primeros meses de gestión del exalcalde Daniel Quintero.

El presidente Gustavo Petro destacó los resultados alcanzados por la Superintendencia Nacional de Salud durante los primeros meses de gestión del exalcalde Daniel Quintero . En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el jefe de Estado resaltó los avances registrados en uno de los indicadores más sensibles del sistema de salud.

Según los datos proporcionados, en marzo se contabilizaron 43.576 reclamaciones por problemas relacionados con medicamentos, mientras que en abril la cifra bajó a 40.819 casos y en mayo se redujo a 39.182. De acuerdo con las proyecciones elaboradas con base en los registros de la primera mitad de junio, el mes podría cerrar con cerca de 34.420 reclamaciones, lo que representaría una disminución del 22,5 % frente a los niveles observados en marzo.

A través de la revisión de bodegas de empresas de medicamentos y EPS de la superintendencia de salud y la policía nacional, se encontraron más de 6 millones de unidades de medicamentos acaparados. En respuesta a esta información, el mandatario publicó un mensaje en el que destacó los resultados obtenidos por la Superintendencia Nacional de Salud.

Además, Daniel Quintero, quien asumió la dirección de la entidad hace aproximadamente dos meses, luego de ser designado por el Gobierno Nacional, emitió una medida cautelar contra Medic Colombia por fallas no justificadas en la entrega de medicamentos. Esta medida se dio en respuesta a la información revelada por Quintero, en la que señala que cerca de un 22% han bajado las quejas por medicinas desde que llegaron.

Esta disminución en las quejas es un indicador positivo del trabajo realizado por la Superintendencia Nacional de Salud, que se enfoca en mejorar la atención médica y la entrega de medicamentos en el país





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