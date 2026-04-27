Gustavo Petro en Manta: Investigación revela reuniones y hermetismo durante su visita a Ecuador

Una investigación conjunta entre Código Vidrio y Vistazo revela detalles sobre la visita del presidente Gustavo Petro a Manta, Ecuador, donde permaneció en una residencia de lujo sin realizar salidas oficiales. El informe sugiere reuniones con miembros de la Revolución Ciudadana y posibles vínculos con el líder de Los Choneros, Fito, durante su estancia en mayo de 2025.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , estuvo en una vivienda en la ciudad ecuatoriana de Manta en mayo pasado, cuando llegó a Ecuador para participar en la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa .

Según una investigación conjunta del portal Código Vidrio y la revista Vistazo, Petro no salió del lugar durante su estancia, pero recibió invitados entre el 24 y el 26 de mayo. Tras participar en la ceremonia, el mandatario colombiano llegó en el avión presidencial FAC 001 a Manta, en la provincia de Manabí, donde por esos días se concentraba una intensa operación para localizar a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros.

Fito fue capturado en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró recientemente que Petro se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, un movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa, y algunos de estos miembros tienen vínculos con Fito.

La investigación reveló que en los primeros días de junio de 2025 hubo diálogos entre delegados de Fito y autoridades colombianas, cuando el líder de Los Choneros aún era un prófugo de la justicia ecuatoriana. El Gobierno ecuatoriano consideró estas conversaciones como una interferencia en los esfuerzos para capturar a Fito, quien escapó de la cárcel en enero de 2024 y fue recapturado el 25 de junio de 2025 en Manabí.

Según documentos de inteligencia, Fito permaneció en la zona colombiana de Tumaco entre el 26 y 27 de julio de 2024, donde recibió protección de un grupo armado irregular. La caravana de seguridad de Petro se desplazó desde el aeropuerto hacia el sur de Manta, recorriendo 13 kilómetros por la zona costera con escolta oficial.

Petro permaneció tres días en una residencia de lujo, sin realizar salidas oficiales, y estuvo custodiado por una cápsula de protección interna con agentes colombianos, mientras las Fuerzas Armadas de Ecuador brindaban seguridad perimetral. Testimonios indican que en varias ocasiones se escuchó música dentro de la casa, lo que sugería festejos privados. La residencia, disponible en una plataforma de hospedajes, se caracterizó por un hermetismo absoluto, con constantes movimientos de vehículos de seguridad con vidrios polarizados.

Al abandonar el lugar, Petro habría estado acompañado por mujeres que no formaban parte de su equipo de seguridad oficial. Petro aseguró que su viaje fue de carácter oficial, con el acompañamiento de agentes estatales ecuatorianos, y que aprovechó la estancia para escribir 30 páginas de un libro sobre capitalismo y crisis climática





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