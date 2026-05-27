Gustavo Petro enfrenta diez procesos por presunta participación política en la Comisión de Acusación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene diez procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por supuesta intervención en la campaña electoral. La Comisión respondió a un requerimiento de la Procuraduría y detalló los números de radicación, aunque no avanzó en los detalles. Claudia López radicó una denuncia con 20 hechos. Expertos señalan que los procesos no avanzarán antes de las elecciones y que la Comisión ha mostrado lentitud en investigaciones contra el mandatario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , enfrenta diez procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presunta participación indebida en política .

Esta información fue revelada tras un requerimiento del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría General de la Nación. La Comisión de Acusación, presidida por el representante Roy Barreras, confirmó la existencia de estos procesos, cuyos números de radicación corresponden a los expedientes 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472.

Sin embargo, la comisión no otorgó detalles adicionales sobre el estado o la naturaleza específica de cada uno. Se conoció que al menos uno de estos procesos está asignado a la representante Olga Lucía Velásquez, pero su avance se vería obstaculizado por una recusación presentada en su contra.

La apertura de estos procesos responde a investigaciones de oficio que la comisión debe adelantar tras señalamientos de que el jefe de Estado habría intervenido en las campañas electorales para las elecciones presidenciales de 2022, algo prohibido por la Constitución para el primer mandatario en ejercicio. La situación se ha tornado más compleja en el contexto de la campaña electoral actual, donde actos de proselitismo de figuras como el senador Iván Cepeda en la región Caribe han generado nuevos cuestionamientos por posible violación de la veda para actos públicos.

La candidata presidencial Claudia López, de la Alianza Verde, radicó formalmente una denuncia contra el presidente Petro ante la Procuraduría, recopilando 20 hechos que, a su juicio, constituyen participación indebida en política. En el documento, firmado por el delegado para la Procuraduría, Wilson Arizabaleta, se ordenó la apertura de una nueva investigación de oficio tras las declaraciones del presidente Petro en un evento en Ciénaga, Magdalena, el martes 26 de mayo, donde el mandatario hizo alusiones a la campaña y a los candidatos.

Durante ese acto, Petro declaró: "Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar porque o si no lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado", y posteriormente añadió una alusión a una fábula sobre ratones y un gato, que fue interpretada como una metáfora sobre la contienda electoral.

Expertos en derecho constitucional y analistas políticos coinciden en que estos diez procesos difícilmente avanzarán de manera significativa antes de que culmine el periodo legislativo, es decir, en aproximadamente dos meses, dada la lentitud inherente a los trámites en la Comisión de Acusaciones. De hecho, durante los cuatro años de la administración de Gustavo Petro, ningún proceso contra el presidente ha prosperado en esa instancia.

El analista Alejandro Chala recordó que otras investigaciones, como la relacionada con el supuesto exceso en los topes de campaña de 2022, llevan más de dos años sin avanzar. Por la demora, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó en abril una inspección a la Comisión de Acusación, a través de su policía judicial.

La Comisión de Acusación es la única instancia con competencia para juzgar al presidente de la República en Colombia, pero su ritmo lento ha sido objeto de críticas. La respuesta de la Comisión a la Procuraduría, que exigía información sobre los procesos, refleja la tensión entre el control político y el jurídico en medio de una campaña electoral polarizada.

Mientras tanto, el presidente Petro ha defendido sus declaraciones, argumentando que está dentro de sus facultades como ciudadano y que la Procuraduría debe revisar los procesos directamente en las instalaciones de la Comisión. El escenario deja interrogantes sobre el futuro de estas investigaciones y su posible impacto en la legitimidad de las elecciones del 19 de mayo y en la transición gubernamental





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Comisión De Acusaciones Participación Política Procuraduría Investigación Claudia López Elecciones Colombia 2022 Iván Cepeda Roy Barreras Constitución Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gustavo Petro estalla contra su gobierno por la subasta energéticaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció una alta traición en su gobierno por la subasta de Obligaciones de Energía Firme

Read more »

Claudia López denunció al presidente Gustavo Petro por participación en políticaLa candidata presentó una denuncia formal penal y disciplinaria por presunto abuso de poder, indebida participación en política y violencia política.

Read more »

Gustavo Petro asegura que el poder 'desbarató' a su familiaGustavo Petro entregó detalles sobre su vida política, su familia y el balance de su gobierno durante una entrevista con Eva Rey.

Read more »

Candidata Claudia López llevó ante la CIDH denuncias contra Gustavo PetroLa aspirante aseguró que existe una intervención sistemática contra su campaña.

Read more »