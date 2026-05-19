Gustavo Petro finaliza su mandato el 7 de agosto de 2026 y comparte despedida en video

Gustavo Petro, Presidente de Colombia, comparte un video en redes sociales en que despide a los colombianos y resalta su gestión durante sus años de gobierno. Antes de la publicación, Petro agradeció al pueblo por la evaluación favorable del 55% sobre su gestión y se refirió a la cifra como superada solo por la gestión del expresidente mexicano López Obrador.

El mandato de Gustavo Petro se concluirá el 7 de agosto de 2026, fecha en que asumirá el nuevo Jefe de Estado elegido en las elecciones presidenciales de este año.

Antes de la publicación del video en que se despide del pueblo colombiano, Petro anunció su alocución a las 7:45 p. m. de este lunes, 18 de mayo, y así fue. También agradeció al pueblo por el 55% favorable de evaluación de su gestión a pocos meses de finalizar su mandato presidencial. Solo López Obrador ha superado ese porcentaje en la evaluación final de su gobierno.

Petro se retirará agradecido y reconocido, invitando a profundizar y continuar su proyecto humano y progresista. Los detalles aquí





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