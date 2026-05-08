Gustavo Petro fortalece presencia militar y operativo de seguridad en Briceño (Antioquia) tras asesinato de periodista

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ordenó fortalecer la presencia militar y las operaciones de seguridad en el municipio de Briceño, Antioquia, tras confirmarse el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal.

El presidente Gustavo Petro ordenó fortalecer la presencia militar y las operaciones de seguridad en el municipio de Briceño , Antioquia , tras confirmarse el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda , director del medio digital El Confidente de Yarumal.

El mandatario responsabilizó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, señalado integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura armada derivada del frente 36 de las disidencias de las Farc.

"Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal (... ) Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez", escribió Petro. El presidente aseguró además que esa estructura criminal no hace parte de ningún proceso de negociación con el Gobierno nacional y afirmó que actualmente está dedicada al control de la minería ilegal de oro en esa región del norte antioqueño.

"Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro", agregó el mandatario





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