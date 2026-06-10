Gustavo Petro liderará sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

El presidente colombiano Gustavo Petro llegó a Nueva York para liderar una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante su estancia en la ciudad estadounidense, Petro abordará la situación en Medio Oriente y expondrá sus planteamientos sobre la paz global, el derecho internacional y el cumplimiento de las normas internacionales.

El presidente colombiano Gustavo Petro llegó a Nueva York para liderar una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ).

Durante su estancia en la ciudad estadounidense, Petro abordará la situación en Medio Oriente y expondrá sus planteamientos sobre la paz global, el derecho internacional y el cumplimiento de las normas internacionales. Mientras tanto, en Colombia, las funciones presidenciales fueron delegadas al ministro de Hacienda, quien se encuentra al frente del país. La sesión en la ONU será encabezada por Petro, quien también expondrá sus ideas sobre la paz global, el derecho internacional y el cumplimiento de las normas internacionales.

Aunque la fecha de la sesión coincide con el día posterior al retorno previsto de Petro a Colombia, el encuentro servirá para intercambiar perspectivas sobre asuntos económicos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Petro reiteró que la gestión colombiana al frente del Consejo de Seguridad estará enfocada en promover iniciativas relacionadas con la paz, el respeto al derecho internacional y la resolución dialogada de los conflictos globales.

La visita del presidente a Estados Unidos ocurre en un contexto marcado por recientes diferencias políticas con Donald Trump, quien expresó públicamente su respaldo a Abelardo De la Espriella en el panorama electoral colombiano. Además, autoridades estadounidenses han formulado advertencias sobre posibles sanciones migratorias para quienes participen en la compra de votos en Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, también está siguiendo de cerca el proceso electoral del país.

A pesar de las tensiones, Petro se enfocará en promover la paz y el respeto al derecho internacional en su visita a la ONU





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