Gustavo Petro niega corrupción y justifica préstamos bancarios

El expresidente Gustavo Petro desmiente Denicy Jiménez y explica detalles sobre su cuenta en la lista Clinton y transacciones con Angie Rodríguez.

El expresidente Gustavo Petro respondió públicamente a la denuncia de corrupción más grave de su trayectoria política al respaldar el contenido de un vídeo difundido por el influenciador Alejo Vergel. Petro compartió esta defensa en su cuenta de X, donde Vergel, un activista cercano al Pacto Histórico, criticó a medios de comunicación por publicar noticias que afectan al líder petrismo. La respuesta del exmandatario ocurre inmediatamente después de que la joven Deicy Jiménez revelara los detalles de una relación sostenida durante varios años con Petro.

Defensa del expresidente ante las acusaciones

Petro afirmó rotundamente que nunca vio a Denicy Jiménez cuando ejercía como presidente de la República y negó que existiera un intercambio de sexo por contratos estatales. El expresidente indicó su tranquilidad y anunció su participación en una marcha programada para el 19 de noviembre, evento en el que protestará contra los impuestos a la comida y la reducción del ingreso de las familias colombianas. Esta postura busca minimizar un escándalo que pone en riesgo su imagen pública y las banderas de políticas y luchas de género que prometió defender durante su campaña electoral.

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Detalles de los contratos estatales investigados

Las acusaciones de Denicy Jiménez señalan que conoció al entonces senador en el año 2019 y que recibió contratos con varias entidades del Estado a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Los registros de contratación pública identifican diez contratos otorgados a Jiménez, de los cuales siete corresponden al Senado de la República, uno de ellos durante el periodo en que María José Pizarro fue primera vicepresidenta de dicha corporación.

Además, se han registrado dos contratos con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) del Ministerio del Interior, y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Uno de los casos más polémicos es el contrato suscrito por Jiménez con el Ministerio del Interior en enero de 2026, por un valor de treinta millones cuatrocientos mil pesos. Diversos de estos contratos fueron suscritos cuando Petro ya se encontraba en el cargo de mandatario, lo que contrasta con sus declaraciones actuales.

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Explicación sobre la Lista Clinton y préstamos bancarios

El exmandatario también abordó sus problemas económicos derivados de su inclusión en la lista Clinton, medida implementada por Estados Unidos que limita sus cuentas bancarias ante posibles sanciones. Petro explicó que esta restricción le impide usar sus tarjetas de banco, lo que lo llevó a solicitar dinero prestado a Angie Rodríguez, su exfuncionaria y mano derecha. Afirmó que Rodríguez estuvo autorizada para retirar su sueldo del banco y que, en los últimos cuatro meses, dejó su sueldo intacto y pagó sus gastos corrientes con su propio dinero.

Petro adjuntó comprobantes bancarios del Banco Caja Social como prueba de la devolución del dinero y compartió una carta fechada el 10 de agosto. En dicho documento, confirmando un proceso judicial, Petro menciona que consignó ciento veinte millones de pesos a título de garantía de pago para Rodríguez. La exdirectora del Dapre había afirmado previamente que asumía gastos de doscientos millones de pesos por solicitud del entonces presidente.

Implicaciones legales y próximos pasos judiciales

Según reveló el medio Noticias RCN, la defensa de Angie Rodríguez está recopilando documentos, facturas y comprobantes de transacciones para entregar a las autoridades y respaldar sus afirmaciones. La versión de la exfuncionaria sugiere que Petro le solicitó cubrir tiquetes, hospedajes, viáticos y otros gastos relacionados con viajes, algunos de los cuales serían en vuelos privados o fuera de la agenda oficial. Esta situación legal añade complejidad al contexto político en el que se mueven las figuras involucradas.