El expresidente Gustavo Petro desmintió vínculos con el exalcalde de Manta ante acusaciones de Daniel Noboa, calificando los señalamientos como calumnias sin fundamento.

El expresidente colombiano Gustavo Petro respondió directamente a las acusaciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, negando cualquier encuentro personal con Jaime Estrada Bonilla, el exalcalde de Manta detenido por presuntas conexiones con el crimen organizado. Este enfrentamiento público resucita tensiones diplomáticas tras la visita de Petro a Manta en mayo de 2025, cuando aún ejercía la presidencia de su país, una estadía que Noboa ha utilizado para lanzar graves señalamientos sobre supuestos vínculos con grupos criminales.

Noboa vincula a Petro con estructura criminal

Daniel Noboa afirmó durante una entrevista con el medio ecuatoriano AltaVoz que su Gobierno posee indicios de contactos entre Petro y personas relacionadas con la delincuencia organizada. El mandatario ecuatoriano sostuvo que su administración recopiló información detallada sobre estos presuntos encuentros y que dicha evidencia ya ha sido entregada formalmente a la Fiscalía de Ecuador para su análisis legal. Estas declaraciones se basan en la investigación que rodea a Jaime Estrada Bonilla y a su padre, quienes fueron detenidos en Panamá a principios de noviembre.

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El contexto de las detenciones internacionales

Las acusaciones de Noboa adquieren mayor relevancia en el contexto de las pesquisas de justicia estadounidense contra la familia Estrada. Las autoridades de Estados Unidos mantienen requerimientos activos contra el padre y el hijo por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas. Esta coyuntura internacional sirvió como detonante para que el presidente ecuatoriano revisara y hiciera pública la estadía de Petro en la ciudad costera de Manta, ocurrida hace un año y medio, intentando establecer un nexo causal entre la visita oficial y las figuras ahora imputadas.

Petro desmiente la reunión y critica legitimidad

Gustavo Petro publicó una respuesta contundente este lunes festivo a través de su cuenta oficial en X, donde negó categoricamente haber hablado con el exalcalde de Manta. El expresidente aclaró que, por protocolo, fue su jefe de seguridad quien realizó la interacción con Estrada Bonilla, mientras él se mantenía aislado por razones de seguridad. Petro recordó que su viaje a Ecuador fue una invitación personal de Noboa para su posesión presidencial, y tras la ceremonia se retiró a la costa para descansar y finalizar su libro, siempre bajo la protección directa del ejército ecuatoriano.

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Antecedentes con José Adolfo Macías

Este nuevo cruce público no es aislado, ya que Petro ya había enfrentado acusaciones anteriores de Noboa sobre su conexión con José Adolfo Macías, conocido como Fito, líder del clan Los Choneros. El expresidente colombiano reiteró su desconocimiento total de este líder criminal, apoyando su negación en declaraciones previas de Macías ante la justicia de Estados Unidos, quien afirmó no conocer a Petro. Además del rechazo a las acusaciones, Petro aprovechó su mensaje para cuestionar la validez del mandato de Noboa, sugiriendo que la elección del presidente ecuatoriano se realizó mediante fraude.

Diplomacia y cercanía entre mandatarios

A pesar de este intenso distanciamiento verbal, la relación institucional entre ambos países ha mostrado señales de cercanía reciente. Daniel Noboa, quien mantiene vínculos estrechos con el actual presidente colombiano Gustavo De la Espriella, asistió junto a su esposa a la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto en Cali. Esta presencia física en la ceremonia presidencial colombiana contrasta con la guerra retórica actual, evidenciando la complejidad de las relaciones bilaterales entre Quito y Bogotá, donde el respeto protocolar convive con acusaciones políticas de alto calibre.