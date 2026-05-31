Gustavo Petro vota y pide una jornada electoral pacífica y respetuosa en Colombia

El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en Bogotá y solicita a la ciudadanía vivir una jornada electoral en paz, mientras confía en ganar en primera vuelta para continuar con el proyecto progresista. Petro acompañado de simpatizantes y su equipo de campaña mostró su voto y depositó en la urna. Además, afirmó cuentan con un plan para vigilar los resultados electorales.

El candidato presidencial del Pacto Histórico , Gustavo Petro , reafirmó su compromiso con la legitimidad electoral y la libre expresión ciudadana en las urnas, confiando en alcanzar la victoria en primera vuelta para continuar el proyecto progresista iniciado en su gobierno.

En una jornada marcada por la participación masiva, Petro ejerció su derecho al voto en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en Bogotá, acompañado por decenas de simpatizantes y figuras de su campaña, como la senadora María José Pizarro. A su llegada, saludó con los brazos en alto a la multitud congregada y, una vez en el puesto de votación, mostró públicamente su voto antes de depositarlo en la urna.

En declaraciones a la prensa, Petro dirigió un mensaje a la ciudadanía: "Hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizando los cambios de estos años de gobierno". Expresó su confianza en que, al final de la jornada, se celebrará la elección del "segundo Gobierno progresista de Colombia", destacando el aumento en la conciencia política del pueblo.

Llamó a que la jornada sea un ejemplo de democracia pacífica, respetuosa y cordial, donde cada persona elija con libertad y conciencia. Además, informó que su campaña tiene preparado "un dispositivo robusto y vigoroso" para monitorear y garantizar la transparencia de los resultados electorales





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