Gustavo Petro y defensa rechazan video de Deicy Jiménez como prueba legal

El expresidente colombiano Gustavo Petro y su equipo legal desmienten vínculos con Deicy Jiménez, afirmando que el video íntimo carece de validez jurídica y no evidencia corrupción ni transacciones ilícitas.

La defensa legal del expresidente colombiano Gustavo Petro, junto con el exmandatario a título personal, reaccionaron con firmeza ante la difusión pública de un video íntimo que lo muestra junto a Deicy Jiménez, la joven de 26 años que sostiene haber recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales. Ambos actores políticos han restado relevancia pública al material audiovisual, argumentando que se trata de una maniobra mediática y solicitando que el caso sea llevado exclusivamente ante la Justicia para determinar su veracidad y legalidad.

Su apoderado jurídico, Alejandro Carranza, emitió un comunicado oficial donde declaró explícitamente que el video publicado no constituye una prueba válida en el ámbito legal. El defensor subrayó que el material es un fragmento sin fecha, sin lugar de grabación y sin origen verificado, el cual fue publicado en redes sociales por la testigo antes de ser entregado formalmente a las autoridades y replicado rápidamente por periodistas y comentaristas. Esta postura busca desvincular la viralidad digital de la prueba judicial necesaria para cualquier proceso.

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Negación de corrupción y uso de contratos públicos

En su intervención directa, el expresidente Gustavo Petro reconoció la autenticidad de las imágenes en las que aparece terminando de vestirse, hablando y besando a Deicy Jiménez en una habitación, pero insistió en que el contenido no refleja ningún acto de corrupción. Petro afirmó que nunca utilizó un contrato del Estado para obtener favores de ninguna persona, defendiendo además el honor de las mujeres que trabajaron en su gobierno, a quienes calificó de haber llegado por su capacidad y esfuerzo, sin merecer que se manche su nombre mediante ataques dirigidos a él.

El exmandatario detalló que el material circulate no ha sido examinado por ningún perito ni valorado por ningún juez, por lo que nadie conoce su procedencia exacta o qué muestra realmente más allá de la interacción privada. Petro enfatizó que en el video no hay evidencia de corrupción, ya que no aparece ningún contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Reiteró que quien busca justicia debe entregar sus pruebas a la Corte, no a los titulares de prensa, desestimando así cualquier interpretación automática del contenido visual.

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Procedimientos legales y nuevas estrategias de defensa

Alejandro Carranza complementó la postura de Petro al señalar que la autenticidad, integridad, fecha, contexto y alcance de las imágenes deben establecerse dentro del proceso legal mediante peritaje oficial y con garantías para todas las partes involucradas. El abogado cuestionó la conducta de Deicy Jiménez al no haber declarado ante la Fiscalía hasta la fecha de la difusión del video y destacó la renuncia reciente de su anterior abogado, interpretando estos hechos como indicios de un juicio mediático orquestado al día siguiente de la publicación.

Por su parte, la abogada Dina Luz Malo Andrade anunció oficialmente que asumió la defensa y representación legal de Deicy Jiménez en su condición de víctima en relación con la denuncia presentada ante las autoridades contra el expresidente por hechos de violencia sexual. La nueva representante legal informó que el pasado 3 de noviembre, personas aún sin identificar siguieron a su representada y la fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas, imágenes que posteriormente fueron difundidas públicamente.

Compromiso institucional y próximas acciones judiciales

La defensa del exmandatario reiteró que no anticipará conclusiones sobre el material audiovisual ni discutirá en público la vida privada de ninguna persona. El equipo legal expresó su respaldo a que las autoridades evalúen los riesgos y adopten las medidas de protección que requieran la testigo y quienes intervienen en esta actuación, rechazando cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida de cualquier origen. Petro confirmó que responderá a los señalamientos de corrupción ante la autoridad judicial competente, con respeto por la independencia del poder judicial y la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado correspondiente.

El exjefe de Estado subrayó que no convertirá el tema en un debate de redes sociales ni dará validez con su palabra a lo que solo la justicia puede valorar. Esta estrategia legal busca desviar el foco de la opinión pública hacia los procedimientos formales, donde la prueba documental y testimonial será analizada bajo estrictos cánones forenses. El caso permanece en espera de los dictámenes periciales que determinarán si el video tiene valor probatorio o si constituye simplemente una intrusión en la privacidad sin sustento legal para las acusaciones de tráfico de influencias o corrupción gubernamental.