El presidente Gustavo Petro, en sus últimos meses de mandato, insiste en propuestas como la paz total y una asamblea constituyente, pero la falta de avances y el tiempo limitado hacen que estas iniciativas sean inviables. Analistas critican estas estrategias como tácticas de distracción.

Gustavo Petro , quien finalizará su mandato como presidente en apenas tres meses, insiste en su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, así como en su objetivo de firmar la paz y en la ilusión de convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida.

Sin embargo, existen múltiples razones por las cuales el proyecto de alcanzar la paz total con los grupos guerrilleros y subversivos no ha logrado concretarse. En primer lugar, el principal grupo, el Ejército de Liberación Nacional (E.L. N.), no ha demostrado con acciones concretas su interés en la pacificación del país, y su crecimiento en número de integrantes refuerza esta percepción.

Lo mismo ocurre con las demás agrupaciones armadas, ya que un proceso de esta magnitud no puede acordarse ni firmarse de manera apresurada. La idea de la paz total y, como consecuencia, convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, ya no es viable.

Por otro lado, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente tampoco se materializará durante la administración de Gustavo Petro. La Constitución colombiana solo puede modificarse a través de un acto legislativo aprobado en el Congreso, un referendo o una asamblea constituyente, y el tiempo que queda en su gobierno no es suficiente para llevar a cabo este proceso.

Todo indica que el mandatario ahora busca proponer iniciativas imposibles de realizar, lo que lleva a pensar que se trata de sofismas de distracción. Jorge Giraldo Acevedo, analista político, ha criticado estas propuestas, señalando que carecen de factibilidad y que el presidente está utilizando tácticas de distracción para desviar la atención de los problemas reales del país.

La falta de avances en la negociación con los grupos armados y la imposibilidad de implementar cambios constitucionales en tan poco tiempo son pruebas claras de que estas propuestas no tienen fundamento real. Además, la polarización política en Colombia y la resistencia de sectores importantes de la sociedad a estas ideas complican aún más la posibilidad de llevarlas a cabo.

En este contexto, el legado de Petro en materia de paz y reformas constitucionales parece estar marcado por promesas incumplidas y estrategias políticas que no han logrado el apoyo necesario para su implementación. La sociedad colombiana sigue dividida en cuanto a la viabilidad de estas propuestas, y el tiempo que queda en su mandato no será suficiente para cambiar esta percepción





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