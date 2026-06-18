Gustavo Puerta, la nueva esperanza del mediocampo colombiano en el Mundial 2026

El debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán no solo destacó por la victoria 3-1, sino también por la aparición de Gustavo Puerta, el joven mediocampista del Valle del Cauca que ha llamado la atención de los aficionados y expertos del fútbol.

El mediocampista vallecaucano Gustavo Adolfo Puerta Molano se ha convertido en una de las figuras emergentes del fútbol colombiano tras su reciente aparición en el debut de la Selección en el Mundial FIFA 2026.

En el encuentro inaugural contra Uzbekistán, jugado en el emblemático Estadio Azteca, Colombia se impuso 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras Abbosbek Fayzullaev marcó el único tanto para los visitantes. Más allá del marcador, la actuación de Luis Díaz, autor y asistente del gol, acaparó los reflectores, pero fue el nombre de Gustavo Puerta el que despertó mayor curiosidad entre los seguidores y en las redes sociales.

Puerta, que ha sido citado como una de las novedades de Néstor Lorenzo en el mediocampo, llegó al escenario mundialista después de una trayectoria que combina paso por la Sub‑20, experiencia en el fútbol europeo y un reciente vínculo con el Racing de Santander. Nacido en La Victoria, Valle del Cauca, comenzó su carrera profesional en el Bogotá FC, donde su rendimiento llamó la atención de clubes extranjeros.

Posteriormente se trasladó a Alemania para integrarse al Bayer Leverkusen, equipo donde consolidó su formación táctica y física. Tras una etapa en Hull City, el jugador colombiano continúa su desarrollo en la Segunda División española, demostrando una capacidad de adaptación que le permite competir en diferentes estilos de juego





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