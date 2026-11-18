El mediocampista colombiano Gustavo Puerta sufrió una grave lesión de rodilla en el estadio Monumental durante el partido contra Chile, generando incertidumbre médica sobre su recuperación.

El mediocampista colombiano Gustavo Puerta, jugador del Olympiakos de Grecia, abandonó el estadio Monumental de Santiago de Chile llorando y siendo llevado en camilla tras recibir un golpe fuerte del futbolista chileno César Pérez. La lesión ocurrió al minuto 42 del primer tiempo, interrumpiendo la participación del vallecaucano en el partido y generando una profunda preocupación dentro del cuerpo técnico de la Selección Colombia por la gravedad de sus males.

Gustavo Puerta Sufre Golpe Fuerte en el Estadio Monumental

Gustavo Puerta gritaba con fuerza mientras yacía en el suelo del campo de juego, mostrando una expresión facial que denotaba un dolor muy intenso durante la atención médica inicial. A pesar de la molestia extrema, el jugador no se tocaba la rodilla de su pierna derecha ni permitía que lo movieran del lugar, lo que evidenciaba la severidad del impacto recibido. La periodista Marcela Monsalve, de Gol Caracol, relató que el sufrimiento de Puerta fue tan grande que los paramédicos y el cuerpo de galenos decidieron trasladarlo en ambulancia a un centro hospitalario durante el entretiempo.

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El objetivo del traslado urgente fue someter al futbolista a exámenes médicos detallados para determinar con precisión la naturaleza de la lesión que afectó su pierna derecha. Las imágenes captadas durante el incidente muestran cómo la rodilla de Puerta se dobla anormalmente tras el contacto con el jugador chileno, sugiriendo daños estructurales importantes que requirieron intervención inmediata. Esta situación contrasta con el contexto histórico del lugar, ya que este estadio fue escenario de la última victoria de Colombia en territorio chileno en 2012.

Sección 2: Posible Ruptura de Ligamentos y Análisis Médico

Aunque no existe un parte médico oficial emitido por las autoridades del encuentro, las evidencias visuales apuntan hacia una posible ruptura en los ligamentos de la pierna derecha de Gustavo Puerta. Se especula que el jugador también podría haber sufrido algún tipo de daño en su tobillo de la misma extremidad, lo que complica el pronóstico de su recuperación a corto plazo. El volante, quien debutó con la Selección Colombia el 15 de noviembre de 2025 y fue titular indiscutible en el Mundial de Norteamérica, ve interrumpida su racha de participación internacional.

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El impacto del golpe no solo afectó la integridad física de Puerta, sino que también obligó a un cambio táctico en el once titular colombiano. El jugador fue reemplazado por Juan Manuel Rengifo, quien asumió el rol en el mediocampo para tratar de mantener la estructura del equipo mientras los médicos continuaban evaluando el estado de su compañero. Esta sustitución marcó el fin de la intervención de Puerta en la primera mitad del encuentro, dejando al equipo colombiano con una baja importante de por medio.

Otras Lesiones en el Partido: El Caso de Dávinson Sánchez

Gustavo Puerta no fue el único futbolista colombiano que sufrió bajas durante el partido contra los chilenos, ya que la defensa también enfrentó problemas significativos. El defensor Dávinson Sánchez salió lesionado después de tener un problema en su hombro tras una entrada fuerte por parte de un jugador del equipo local. Esta lesión obligó al cuerpo técnico a realizar otro cambio estratégico para cubrir la vacante en la zaga.

Dávinson Sánchez fue reemplazado por Jhon Lucumí, quien entró al campo de juego cuando faltaban 23 minutos por jugar de la primera mitad. El problema de hombro de Sánchez se sumó a la grave lesión de rodilla de Puerta, complicando la situación táctica de la Selección Colombia en el terreno de juego. Ambas bajas simultáneas evidenciaron la dureza del enfrentamiento y el alto costo físico que las estrellas del equipo debieron pagar en el Estadio Monumental de Santiago de Chile.