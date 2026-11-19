El volante colombiano Gustavo Puerta tiene una distensión en la rodilla izquierda. Dejará las canchas entre 6 y 8 semanas y se perderá el resto de 2026 con Olympiacos.

El volante colombiano Gustavo Puerta confirmó este miércoles un diagnóstico oficial que lo alejará de las canchas durante un periodo estimado de entre 6 y 8 semanas. La lesión, ocurrida durante el último partido amistoso de la Selección Colombia contra Chile, se traduce en una distensión de los ligamentos colaterales de su rodilla izquierda. Este parte médico descarta roturas graves del ligamento cruzado o daño en los meniscos, lo que permite proyectar su regreso para inicios de 2027.

Diagnóstico Médico Detallado

El parte médico oficial emitido por el cuerpo técnico de la Selección Colombia aclara que el volante sufrió una distensión en los ligamentos colaterales. Esta información alivia las preocupaciones iniciales tras ver a Puerta abandonar el terreno de juego entre lágrimas y en camilla. Los exámenes descartaron por completo la ruptura del ligamento cruzado anterior y cualquier compromiso en los meniscos de la articulación afectada.

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La escena en el estadio Monumental David Arellano de Santiago generó alarma inmediata en el banco colombiano. El incidente ocurrió en la disputa de un balón, donde la rodilla izquierda del jugador llevó la peor parte tras el contacto. El volante quedó tendido sobre el césped y no pudo continuar con el partido, que cerró con un empate 0 a 0.

Impacto en Olympiacos y Club

Con este diagnóstico, Gustavo Puerta se perderá la totalidad de la temporada 2026 con el Olympiacos. El tiempo de recuperación estimado significa que el jugador no estará disponible para los compromisos del club griego en lo que resta del año. Su ausencia afecta la rotación del mediocampo, donde el vallecaucano había ganado un lugar importante tras su destacado rendimiento.

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La lesión representa un contratiempo significativo para el rendimiento del club en la Superliga griega. Puerta había ingresado al equipo con un momento positivo en su carrera deportiva. Se había ganado un espacio en la plantilla debido a su consistencia y calidad técnica en los últimos meses.

Reacciones y Contexto Internacional

El seleccionador nacional expresó su preocupación inmediata tras ver la salida del jugador. Manifestó públicamente su deseo de que el diagnóstico fuera lo menos grave posible, calificando el golpe recibido como muy duro. La Selección Colombia recibió la noticia con ansiedad desde la noche del martes, cuando se conoció la gravedad aparente del incidente.

Este evento ocurre poco después de que la FIFA destacara a Puerta como una de las revelaciones de la Tricolor en el Mundial 2026. Su trayectoria ha sido atípica y exitosa, habiendo brillado en la Primera B de Colombia y siendo capitán de la Selección Sub-20. Nunca debutó en la Primera División colombiana antes de fichar por el Nuremberg.

Plan de Rehabilitación Futuro

El cuerpo médico del Olympiacos dirigirá el proceso de rehabilitación de Gustavo Puerta. Se ha establecido que el jugador tendrá margen suficiente para recuperarse antes de los próximos compromisos de la Selección Colombia. Las fechas futuras de la Tricolor están previstas con suficiente antelación para permitir un retorno seguro.

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Además del Olympiacos, otros clubes griegos como Panathinaikos, AEK Atenas, PAOK y Aris Salónica han seguido de cerca su progreso. Puerta fue cedido previamente al Hull City y al Racing de Santander para ganar experiencia. Su regreso a las canchas se proyecta con optimismo dado el diagnóstico favorable de los exámenes.