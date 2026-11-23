Walmart y Gustavo Valbuena transforman RRHH usando IA para gestionar datos de 2,1 millones de personas. Descubre cómo esto optimiza decisiones estratégicas.

Gustavo Valbuena, actual director de People Analytics e Inteligencia Artificial de Walmart, aborda el desafío de gestionar los datos de más de 2,1 millones de personas mediante el uso estratégico de tecnologías avanzadas. Su trayectoria de más de 20 años en Recursos Humanos, abarcando sectores como tecnología, manufactura y cadena de suministro, demuestra cómo la integración de la IA ha transformado la velocidad y capacidad de respuesta en la toma de decisiones corporativas diarias.

Transformación Estratégica del Departamento de RRHH

La función de Recursos Humanos ha evolucionado significativamente al pasar de ser considerada un área "blanda" a convertirse en un socio estratégico clave que participa directamente en las decisiones ejecutivas junto al CEO. Valbuena subraya que este cambio posicional en la mesa de dirección se logró al presentar datos confiables sobre el talento al servicio de la narrativa de negocio, tal como resume el experto Dave Ulrich con su frase "HR is not about HR". Esta filosofía indica que el departamento de personal no existe para sí mismo, sino para facilitar mejores decisiones empresariales mediante el uso estratégico de la información humana.

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La llegada de la inteligencia artificial marcó un punto de inflexión crucial al transformar la velocidad de acceso a la información y la calidad de los datos disponibles. Valbuena decidió enfocar sus recursos y tiempo en este campo específico, reconociendo que su capacidad para conectar datos con narrativas de negocio lo diferenciaba en el mercado. Este enfoque permitió a los líderes empresariales ver a la función de talento bajo una nueva luz, entendiendo que la gestión eficiente de datos era esencial para sostener la tecnología y flujos de información modernos.

Escala Masiva de Datos en Walmart

Realizar People Analytics en Walmart implica manejar una escala de datos sin precedentes, incluyendo 2,1 millones de asociados activos y más de 8 millones de registros de personas que han pasado por la compañía. Como el minorista más grande del mundo y el mayor empleador privado en Estados Unidos, la empresa enfrenta un reto logístico y analítico enorme, donde los registros diarios desde la contratación hasta la desvinculación no caben en herramientas convencionales como Excel.

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El equipo de Valbuena, renombrado como "Workforce Intelligence and Insights", se encargó de transformar el área existente de People Analytics para pasar de producir simples tableros de control a entregar respuestas accionables. Este cambio de identidad obligó al equipo a medir su éxito basándose en las decisiones concretas que cambiaron gracias a su trabajo, estableciendo un estándar de impacto tangible y directo sobre las operaciones de la empresa.

Adopción de IA Generativa en Toma de Decisiones

La inteligencia artificial ha democratizado el acceso a la información crítica, permitiendo que cualquier gerente formule preguntas en lenguaje natural y obtenga respuestas en minutos, eliminando la necesidad de esperar semanas por análisis especializados. Según un estudio de la Escuela de Negocios Wharton de 2024, el 72% de los tomadores de decisiones utilizaba IA generativa al menos una vez por semana, un aumento drástico comparado con el 37% registrado en el año anterior, siendo Recursos Humanos una de las áreas con mayor crecimiento en esta adopción tecnológica.

En el ámbito específico de la contratación, la IA optimiza tareas que antes consumían recursos valiosos, como la coordinación de entrevistas. Lo que antes requería días de correos electrónicos y llamadas para cruzar agendas de candidatos, gerentes y paneles, ahora un asistente de IA puede proponer horarios, confirmarlos y reprogramarlos en minutos. Este ahorro de tiempo permite a los reclutadores recuperarse para enfocarse en conversar con candidatos y asesorar a los gerentes en la toma de decisiones finales.

Eventos y Futuro del Talento con IA

Gustavo Valbuena es uno de los ponentes invitados a la conferencia Expl-AI-n, un evento dedicado a la inteligencia artificial generativa que se realizará en Plaza Mayor los días 25 y 26 de noviembre. En esta oportunidad, compartirá sus experiencias sobre los errores comunes que cometen las empresas al implementar IA y las claves para integrar estas tecnologías con el desarrollo del talento humano de manera efectiva y ética.