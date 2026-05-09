Describe la muerte del exvicepresidente 'Chiquito Malo' y el Decay de su salud durante los ltimos aos por una enfermedad de cerebro.

Este 8 de mayo fallec' en Bogot' este exvicepresidente agr' del partido Cambio Radical y fundador de la Fundación Santa Fe de Bogot' 'Chiquito Malo'.

Junto con su largo camino de luchas por una compleja enfermedad, Nineteen de largo tiempo estuvo al cuidado cr'nico en la casa de recuperacin' durante las ltimas semanas. Una publicacin realizada en julio de 2025 detall' una vez m's su proceso mdico con una semana m's de tratamiento y mencin' que algunos das habr' de viajar a Bogot' por m's. La muerte de 'Chiquito Malo' estuvo marcada por largos periodos de recuperacin' y una multitud de tratamientos.

A medida que avanzaban los aos, su salud se deterior' tambi'n por un quiste hep' tico y una apendicitis. Aunque su hijo Enrique inform' que su evoluci'n marchaba bien en marzo de 2026, Vicente se encontraba en recuperacin' a su muerte r'pida casi 10 aos despus del tratamiento y las recaidas





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