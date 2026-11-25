El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez repelió críticas del congresista Alfredo Mondragón sobre el operativo en Éxito Cartagena donde quedaron libres los secuestrados.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mantuvo un intenso intercambio público con el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, tras el exitoso operativo de rescate en un almacén Éxito de Cartagena. La disputa surgió durante las primeras horas de la mañana del miércoles cuando el legislador del Pacto Histórico cuestionó la ejecución de la operación que liberó a un grupo de personas secuestradas.

Críticas del congresista Mondragón

Alfredo Mondragón publicó un video en su cuenta de X donde lanzó serias dudas sobre la estrategia desplegada. Interrogó si se trató de un espectáculo mal armado y cuestionó la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, señalando que necesitaba un dispositivo de seguridad mayor que el requerido para la atención del secuestro.

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El político también remarcó que no se conoce el rostro de los asaltantes debido a que iban encapuchados y se preguntó por qué no fueron exhibidos en el lugar. Sugirió que la visita del mandatario a Cartagena podría afectar la concentración de la Fuerza Pública en la zona.

Replica contundente de Gutiérrez

Federico Gutiérrez replicó al político calificándolo de imbécil y tóxico, argumentando que hubiera preferido un resultado negativo para la operación. El alcalde de Medellín afirmó que este tipo de actitudes no constituyen oposición, sino un palo en la rueda para el avance de Colombia.

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El regente medellinense celebró que el resultado haya sido positivo y que todos los secuestrados permanezcan sanos y salvos. Confirmó que se dio de baja a uno de los criminales y que los restantes fueron capturados durante el operativo.

Reconocimiento al presidente Espriella

En sus declaraciones, Gutiérrez otorgó crédito al presidente Abelardo de la Espriella por el desenlace favorable de la misión. El mandatario nacional fue fundamental en la coordinación de la respuesta ante la crisis humanitaria y de seguridad.

El alcalde también felicitó a su colega y amigo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Reconoció la labor incansable de toda la Fuerza Pública involucrada en la resolución del caso.

Contexto del operativo en Éxito

Los secuestradores se disfrazaron para intentar escapar, pero uno terminó abatido por las autoridades. Este detalle confirma la efectividad táctica de la intervención policial y militar en el centro comercial.

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El incidente destaca la polarización política en Colombia frente a gestiones de seguridad pública. La disputa entre Gutiérrez y Mondragón ilustra las diferencias en la percepción de los logros institucionales.