Gutiérrez, Cundinamarca sede del Chuntiva Highline World Cup 2026

Gutiérrez, Cundinamarca, acogerá el Chuntiva Highline World Cup 2026. Atletas de 10 naciones competirán en el Gran Cañón de Chuntiva del 11 al 13 de diciembre.

El municipio colombiano de Gutiérrez, localizado en el departamento de Cundinamarca, se consolida como la sede oficial del Chuntiva Highline World Cup 2026. Este evento deportivo internacional permitirá que atletas provenientes de diez países diferentes compitan por el título inaugural de esta disciplina en territorio colombiano. La competencia está programada para desarrollarse durante tres días consecutivos, específicamente entre el 11 y el 13 de diciembre.

Competición en el Gran Cañón de Chuntiva

Las pruebas se llevarán a cabo en el escenario natural del Gran Cañón de Chuntiva, situado geográficamente entre las veredas Cerinza y Río Chiquito. En este punto elevado, los deportistas demostrarán su equilibrio, concentración y velocidad al desplazarse sobre cintas suspendidas entre las montañas. La configuración técnica incluye dos líneas paralelas que permiten la competición simultánea de los participantes.

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Las cintas oficiales de competencia están instaladas a una altura de casi 500 metros sobre el valle y presentan un recorrido de 120 metros de cerro a cerro. En esta modalidad específica conocida como speed highline, el desafío principal consiste en completar la trayectoria en el menor tiempo posible mientras se mantiene el control absoluto en cada paso. Además, se instalará una línea adicional de un kilómetro de longitud.

La línea kilométrica está reservada exclusivamente para atletas de élite y no forma parte de la competencia oficial ni de la puntuación. Sin embargo, esta exhibición representa un gran atractivo para los asistentes, quienes podrán presenciar un espectáculo de equilibrio, resistencia y concentración sobre el Gran Cañón de Chuntiva.

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Liderazgo local y participación internacional

El Alcalde de Gutiérrez, Leonardo Acuña Guasca, ha destacado que la selección de este municipio como sede del evento internacional constituye un logro significativo. Para la administración local, esta oportunidad permite atraer turismo de naturaleza y aventura, aprovechando las montañas, los ríos y el trabajo de sus comunidades. El mandatario declaró que a partir de diciembre se reunirá a atletas de todo el mundo en un evento sin precedentes en Latinoamérica para elegir al mejor competidor.

Los deportistas colombianos tendrán la oportunidad de representar al país frente a exponentes internacionales de primer nivel. Entre los atletas nacionales que participarán se encuentran Susana Castilla y Felipe Contreras. Estos competidores locales se medirán directamente frente a figuras globales como el venezolano Michael Torrealba y el polaco Kuba Morawski.

Otro de los protagonistas destacados será el cundinamarqués Diego Alejandro Molano, oriundo de la zona de Carmen de Carupa y Ubaté. Molano posee el récord mundial de highline a ciegas, obtenido el 26 de abril de 2026 en el Cañón del Chicamocha, Santander. En esa hazaña histórica, recorrió 3.254 metros con los ojos vendados, sin caídas y en un solo intento, sobre una cinta de 1.302 metros instalada a 300 metros de altura.

Kuba Morawski se perfila como uno de los principales atractivos deportivos del encuentro por su impresionante trayectoria reciente. En septiembre de 2026, recorrió un kilómetro de highline en 12 minutos y 18 segundos. Esta marca corresponde, según la prensa polaca, al récord mundial masculino de esta modalidad. Su presencia dimensiona la alta exigencia de la disciplina en la que cada segundo cuenta.

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Impacto turístico y desarrollo infraestructural

Los visitantes que acudan al municipio para presenciar la competencia en vivo podrán disfrutar de diversas actividades complementarias. La oferta incluye senderismo, deportes de río como el rafting, así como una variada gastronomía y cultura local. El alcalde Leonardo Acuña Guasca enfatizó la calidad humana de los habitantes de Gutiérrez, quienes estarán disponibles para atender a los turistas.

El evento se articula estrechamente con el desarrollo turístico a largo plazo del Gran Cañón de Chuntiva. El gobierno municipal ha mencionado la construcción de nuevos miradores y la edificación de un monumento al águila en la vereda El Salitre. Asimismo, se anunció la implementación de una tirolesa de más de 1.300 metros cuyo inicio de construcción está dirigido al cañón.

Estas iniciativas buscan ampliar las experiencias turísticas y entrarán en servicio según el avance de las obras de infraestructura. Tras la finalización de la Copa Mundial, la programación continuará con un festival de highline del 17 al 20 de diciembre. Este festival adicional está dirigido específicamente a los practicantes de esta disciplina.

La organización general del evento es responsabilidad de Slako Colombia Slackline, en conjunto con la Alcaldía de Gutiérrez y las comunidades de Cerinza y Río Chiquito. La colaboración entre el sector privado, el gobierno local y las comunidades asegura la coordinación logística y técnica necesaria para el éxito de la primera edición mundial en este deporte extremo.