Habilitación ramal norte puente Venecia conecta av 68 con AutoSur

Desde el 13 de noviembre, el puente de Venecia opera con tres ramales. Esta mejora conecta directamente la av 68 con la AutoSur para vehículos mixtos en Bogotá.

Desde el viernes 13 de noviembre, la infraestructura vial de Bogotá experimentó un cambio significativo con la puesta en servicio del tercer ramal del puente de Venecia. Esta nueva vía, ubicada en el costado norte, permite el tránsito de vehículos mixtos en dirección norte-occidente. La habilitación establece una conexión directa entre la avenida 68 y la autopista Sur, agilizando el desplazamiento de la ciudadanía.

Detalle técnico y avance de la obra vial

El puente curvo 2 fue habilitado oficialmente para el tránsito de vehículos mixtos. Su función principal es facilitar el paso desde la avenida 68 hacia la autopista Sur. Los funcionarios responsables de la obra confirmaron que el proyecto general alcanzó un 99,93 por ciento de avance físico. Esta cifra indica que las obras están en su fase final de ejecución e implementación operativa para los usuarios.

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La estructura completa de la infraestructura consta de tres ramales principales. Cada uno de estos tramos puede medir hasta 330 metros de longitud. En conjunto, los tres ramales suman una distancia total de casi un kilómetro. Este diseño permite una distribución eficiente del flujo vehicular en la zona de conexión entre las principales arterias viales de la capital.

Impacto en el transporte público y privado

Esta nueva configuración beneficia directamente a los residentes de localidades como Bosa y Soacha. El alcalde ordenó la habilitación con el objetivo de movilizar más rápido a las personas que viajan desde el norte hacia estas zonas. Los vehículos mixtos, que incluyen automóviles privados y motocicletas, podrán utilizar esta vía para evitar congestiones en otras rutas tradicionales.

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El puente recto continúa funcionando de manera provisional para el servicio de buses de TransMilenio. Esta configuración garantiza la operación en ambos sentidos, es decir, de occidente a oriente y de oriente a occidente. La separación de flujos permite que el transporte masivo mantenga su ruta sin interferir con el tráfico particular que utiliza los puentes curvos.

El puente curvo central mantiene su operación para tráfico mixto en sentido occidente-norte. Esta vía permite que los vehículos provenientes del occidente se conecten directamente con la avenida 68 hacia el norte. La ruta está diseñada para que los conductores no necesiten ingresar al barrio Venecia. Esta medida reduce el tráfico local y mejora la fluidez general en el sector.

Próximos pasos y cronograma de entrega

Las autoridades adelantan trabajos adicionales para optimizar la zona. Actualmente, se avanza en la construcción del paso deprimido bajo la vía principal. Simultáneamente, se está ampliando la autopista Sur con un carril adicional hacia el norte. Estas intervenciones buscan complementar la nueva conexión y mejorar la capacidad de la carretera.

Este proyecto corresponde al grupo uno de las obras de la avenida 68. Las autoridades indican que el entregable completo de la obra está previsto para el año 2027. La fecha final incluye la terminación de todas las zonas de espacio público aledañas. La ciudadanía puede esperar mejoras definitivas en la movilidad de la zona norte-sur de Bogotá a finales de esta década.