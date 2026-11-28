Habitar la herida: Plataforma artística aborda colapso ecológico en Museo de Antioquia
Museo de Antioquia inaugura 'Habitar la herida' el 28, una plataforma colaborativa que une arte, ecología y territorio para reflexionar sobre el planeta.
El Museo de Antioquia y el Área Metropolitana presentan Habitar la herida, entre ruinas y cuidados, una iniciativa de prácticas artísticas contemporáneas dedicada a examinar el colapso ecológico, los territorios y las vidas posibles. Esta plataforma inauguró sus salas Cundinamarca el sábado 28, estableciendo un espacio de reflexión crítica sobre la relación humana con el entorno deteriorado.
Origen teórico y estructura organizativa
Esta propuesta se fundamenta en el ensayo Seguir con el problema de Donna Haraway, quien invita a la humanidad a replantear sus vínculos con especies no humanas en un planeta herido. Complementariamente, se integra la visión de Alfonso Torres Carrillo sobre la escritura de la historia desde las bases y no desde los poderes académicos, políticos o intelectuales tradicionales. Juli Zapata, coordinadora investigadora de la plataforma, explica que el enfoque busca originarse desde las personas y su realidad inmediata.Also readChevrolet amplía financiación al 0 % para Medellín y Antioquia
La estructura de Habitar la herida descansa sobre cuatro pilares fundamentales diseñados para abarcar diferentes dimensiones de esta problemática. Jorge Lopera lidera el eje de pensamiento, arte, ecología y territorio. Pablo Santamaría coordina La esquina: Polución, contagio y cura. Margarita Pineda supervisa las residencias artísticas Epicentros nodales. Víctor Muñoz es el curador de la exposición temporal Fabulario Inhóspito.
Exposición Fabulario Inhóspito y perspectivas locales
La exposición Fabulario Inhóspito constituye la entrada principal a las salas Cundinamarca del museo, ofreciendo una breve historia natural del centro de Medellín. Esta muestra revela lo que habita bajo las construcciones urbanas, como edificios y calles, elementos que permanecen invisibles pero activos bajo la superficie. La fábula se define como un género que ha utilizado criaturas y objetos para nombrar aquello que los humanos evitan expresar.
El centro de Medellín genera fábulas de manera automática a través de sus grietas y edificaciones. En este espacio transcurren historias donde los protagonistas son animales, plantas y otros cuerpos con vida social propia, no exclusivamente humanos. La instalación reúne obras de la colección del museo junto a artistas invitados, incluyendo a David Manzur, Dora Ramírez, Francisco Antonio Caro, Ethel Gilmour, Juan Manuel Echavarría, Natalia Calao, Laura Mora, Pablo Mora, Juan Fernando Ospina y Jorge Barco.
Simpoiesis e interdependencia sistémica
El concepto de simpoiesis de Donna Haraway subyace a toda la plataforma, postulando que nada se crea ni existe de forma aislada. Los organismos y sistemas se forman en interdependencia constante, un principio que refleja la articulación de todas las muestras presentadas. Estas exhibiciones escriben la misma historia y se encuentran entre sí, incluso sin una propuesta explícita de conexión.
Las obras dialogan entre sí para crear fábulas propias, articulándose con el trabajo de residencias, talleres y la comunidad. Estas interacciones se exhiben en vitrinas y en La esquina del museo, visible desde la calle. Esta disposición invierte las formas convencionales de ver, pensar y entender, construyendo narrativas desde abajo y desde las bases de la sociedad.
Impacto social y participación comunitaria
Más allá de las exhibiciones visuales, Habitar la herida integra talleres, conversaciones y actividades para reflexionar sobre arte, territorio y ecología. Participaron académicos, organizaciones y profesionales de diversas áreas en este proceso colaborativo. Entre los participantes se incluyen Abadio Green, Cocina como acción social, Distrito Candelaria, Proyecto NN, AT Radio, Platohedro, Lab a-PTSE, Natalia Giraldo y Santiago Franco.
El trabajo se ejecutó literalmente desde abajo durante meses previos a la inauguración. Las salas Cundinamarca exhiben los resultados de esta labor extendida, conectando la producción artística con la realidad social. La plataforma busca demostrar que las soluciones y las narrativas deben emerger desde las comunidades y los territorios afectados.
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