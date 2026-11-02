Hacienda aclara umbral impuesto de renta y propuesta Ley Rescate Económico

El Ministro de Hacienda desmiente falsedades sobre el nuevo umbral de declaración de renta. Conozca los detalles reales de la Ley de Rescate Económico y su impacto fiscal en los ciudadanos colombianos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, emitió un comunicado oficial para desmentir interpretaciones erróneas sobre los cambios tributarios propuestos en el proyecto de Ley de Rescate Económico. La aclaración busca corregir la afirmación falsa de que los trabajadores con salarios de $3,1 millones estén obligados a comenzar a declarar o pagar este tributo de manera inmediata. Esta intervención se produjo tras difundirse la noticia de que la iniciativa gubernamental reduciría el umbral a partir del cual las personas naturales comienzan a pagar impuesto de renta. Dicha noticia generó cuestionamientos generalizados sobre el posible impacto negativo de la propuesta en los ingresos reales de los trabajadores colombianos.

Salario vs base gravable oficial

A través de su pronunciamiento público, el jefe de la cartera económica explicó detalladamente que los $3,1 millones corresponden a la base gravable después de aplicar las deducciones y beneficios tributarios legales. Este monto no representa el salario bruto mensual que recibe una persona, sino el cálculo final sujeto a impuestos una vez restadas las exenciones. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda sostuvo con firmeza que el proyecto de ley no modifica las reglas actuales que determinan quiénes están obligados a presentar su declaración de renta anual. Por lo tanto, no significa que los trabajadores que reciben ese monto específico deban comenzar automáticamente a cumplir con esa obligación fiscal.

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Desde qué salario se paga impuesto

El Ministerio también precisó que el pago efectivo del impuesto comenzaría para personas con ingresos mensuales cercanos a los $5 millones, dependiendo de las deducciones y exenciones que puedan aplicar los contribuyentes. Además, señaló que para esos niveles de ingresos las tarifas serían muy bajas, debido a que el porcentaje propuesto se aplicaría únicamente sobre la porción de la base gravable que supere el umbral establecido. Esto significa que la carga tributaria no se calcula sobre la totalidad del salario, sino solo sobre el exceso, lo cual suaviza el impacto en las finanzas familiares. La discusión tiene origen en uno de los cambios centrales de la Ley de Rescate Económico.

Diferencia entre declarar y pagar

La propuesta contempla la creación de un primer tramo con una tarifa marginal del 9% para las rentas gravables que superen las 720 UVT anuales. Este porcentaje equivale aproximadamente a cerca de $3,1 millones mensuales en términos de capacidad adquisible. Actualmente, el umbral a partir del cual comienza a aplicarse una tarifa distinta de cero se encuentra en 1.090 UVT. Con la propuesta, este umbral se reduciría a 720 UVT, ampliando potencialmente el grupo de personas naturales que tendrían que pagar el tributo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda insiste en que la Ley de Rescate no modifica los topes que determinan quiénes deben declarar, sino que plantea cambios en la base gravable y las tarifas aplicables.

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Medidas controversiales del proyecto

Entre las medidas que más han sido comentadas por los distintos sectores políticos están el aumento del IVA a la medicina prepagada y pólizas de salud. El proyecto contempla eliminar la tarifa diferencial y aumentar el IVA del 5% al 19% para los planes de medicina prepagada. Legisladores de diversa ideología consideran que esta es un golpe directo al bolsillo de las familias y un desincentivo para aliviar la carga del sistema público de salud. Así mismo, ha llamado la atención la tarifa plena de IVA del 19% a productos básicos e insumos.

Impacto en sectores productivos

La iniciativa plantea que ciertos bienes que gozaban de exenciones o tarifas preferenciales pasen a tributar la tarifa general del 19%. La polémica se centra en la inclusión de insumos agrícolas, frutas, café, chocolate, azúcar, pastas, además de tecnología de bajo costo como computadores, tabletas y celulares. El aumento del IVA a licores, de igual forma, suscita interrogantes, ya que se propone elevar el IVA de los licores del 5% al 19%. Esta medida ha despertado las alarmas de varios gobernadores y congresistas regionales, quienes argumentan que afectará de gravedad las finanzas y los monopolios de los departamentos.

Trámite legislativo pendiente

La reducción de recursos clave destinados a la salud y la educación regional es una de las principales preocupaciones expresadas por las autoridades locales frente a la nueva propuesta tributaria. El proyecto, radicado ante el Congreso, todavía debe surtir su trámite legislativo completo antes de convertirse en ley. Por tanto, las modificaciones propuestas no constituyen todavía nuevas obligaciones tributarias para los trabajadores colombianos. Los expertos recomiendan esperar a la aprobación final del congreso para evaluar el impacto real en la economía nacional y el poder adquisitivo de los hogares.