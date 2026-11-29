La Hacienda Capitancitos reunió en la Mesa de los Santos a productores para rescatar el cerdo criollo, hoy en riesgo de desaparecer en Colombia.

La Hacienda Capitancitos abrió los potreros de su finca Vista Hermosa, en la Mesa de los Santos (Piedecuesta, Santander), para recibir el 2.º Encuentro Nacional de Cerdos de Pastoreo. Productores del Caquetá, el Cesar, el Meta, Cundinamarca, Antioquia y Santander llegaron al evento para defender el valor del cerdo criollo como alternativa productiva para el campo colombiano.

El encuentro busca devolverle valor económico y gastronómico a las razas porcinas nativas, que perdieron espacio frente a las razas industriales. La iniciativa reúne a productores, científicos y cocineros que trabajan en la recuperación de estos animales.

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Cinco siglos de adaptación del cerdo criollo

Los cerdos criollos de Colombia descienden de los cerdos ibéricos que trajeron los españoles hace poco más de cinco siglos. Durante ese tiempo se adaptaron a los climas, suelos y alimentos de cada región, y desarrollaron una rusticidad y una resistencia a las enfermedades que hoy son su principal virtud.

El país reconoce oficialmente tres razas: el Zungo, de la costa Caribe; el San Pedreño, de Antioquia y el Viejo Caldas; y el Casco de Mula, de los Llanos Orientales. El material genético del Casco de Mula se conserva en los bancos de germoplasma de Agrosavia.

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La modernización de la porcicultura privilegió las razas importadas, de crecimiento rápido y carne magra. El criollo, más lento y con más grasa, fue considerado poco eficiente y relegado al patio. Como consecuencia, todas las razas porcinas criollas del país están en riesgo de desaparecer, y los estudios moleculares han encontrado poblaciones mezcladas con razas comerciales.

El Congo santandereano y el rescate vereda por vereda

El cerdo Congo, el animal negro con el que durante generaciones se preparó el tamal santandereano, es el caso más cercano para la región. Aunque no figura entre las tres razas reconocidas, es un recurso genético propio del departamento, con presencia registrada en Suratá, Matanza, Mogotes, Rionegro, Onzaga y Los Santos.

Un estudio genético publicado en 2017 por investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia advirtió que el Congo tiene baja variabilidad genética y una posible tendencia al aumento de la consanguinidad, asociada a su población reducida. Ese trabajo fue el punto de partida para productores como Michell Bautista, de Chonchos de la Montaña, quienes recorrieron vereda por vereda en busca de los últimos ejemplares.

Agrosavia avanza en la genotipificación del Congo de Santander, un paso clave para que la raza pueda entrar en programas formales de conservación.

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Del rescate genético a la mesa colombiana

El cerdo criollo dejó de ser solo un asunto de bancos genéticos y comenzó a convertirse en un producto con identidad. Características que antes se veían como defectos, como el crecimiento lento y la grasa infiltrada, hoy se valoran como sabor y calidad.

El programa del encuentro mostró distintas experiencias. Desde Antioquia, el proyecto Pedreño presentó un encadenamiento productivo alrededor del San Pedreño. Desde el Meta, Manchole defendió la transformación y el valor agregado como forma de competir. San Cayetano Artesanal, en Cundinamarca, y el Bioparque Limones, en el Cesar, compartieron sus aprendizajes de producción a pastoreo, bajo la idea de llevar el cerdo del suelo a la mesa. Desde el Caquetá se expuso la alimentación con bancos forrajeros producidos en la propia finca, que reduce la dependencia del concentrado.

El cierre estuvo a cargo de los chefs del Club Vatel de Colombia, con una muestra gastronómica elaborada con productos de cerdos criollos. La lección común de los asistentes fue que el criollo no compite por volumen con la porcicultura industrial, sino por origen, bienestar animal, sabor y territorio.

Capitancitos como referente de la ganadería regenerativa

La Hacienda Capitancitos es una empresa ganadera que nació en 1977 de la mano del padre de su actual gerente, José Abelardo Serrano. La empresa ha apostado por el manejo a pasto abierto y por las prácticas regenerativas, en línea con la propuesta del encuentro.