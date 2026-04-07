Hacienda presenta el anteproyecto del Presupuesto Nacional 2027: Prioridades y desafíos financieros

El Ministerio de Hacienda presenta el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, abriendo el debate sobre la distribución del gasto público y delineando las prioridades de inversión en áreas clave como educación, salud y justicia. El documento de 562 páginas detalla las asignaciones preliminares y proyecta un crecimiento económico impulsado por la demanda interna y externa.

El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, marcando el inicio formal del proceso de definición de las finanzas públicas del país para la próxima vigencia. Este paso inicial abre un período de debate y análisis sobre la distribución del gasto público , que se extenderá durante varios meses, culminando con la presentación del proyecto definitivo el 29 de julio.

A pesar de la presentación del anteproyecto, el monto total del PGN 2027 aún no se ha establecido de manera definitiva, ya que los documentos disponibles actualmente son extractos parciales y no incluyen una consolidación nacional completa, es decir, el “Gran Total”. Sin embargo, el extenso documento de 562 páginas proporciona información relevante sobre las cifras proyectadas para algunos de los rubros presupuestarios más importantes. Estos incluyen el servicio de la deuda pública nacional, con una proyección de $124,5 billones, y los presupuestos asignados a varios ministerios clave. El Ministerio de Educación Nacional figura con $89,4 billones, seguido por el Ministerio de Salud y Protección Social con $79 billones, el Ministerio del Trabajo con $57,5 billones, el Ministerio de Defensa Nacional con $33,4 billones, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con $27,5 billones. Estas cifras preliminares indican que el servicio de la deuda y el gasto social continuarán absorbiendo una parte considerable de los recursos del Estado, lo que refleja las prioridades de gasto y las presiones fiscales existentes.\El anteproyecto también detalla las asignaciones presupuestarias destinadas a entidades estatales fundamentales, especialmente en los ámbitos institucional y judicial. La Contraloría General de la República tiene asignados $1,9 billones, la Defensoría del Pueblo $1,06 billones (con una solicitud de aumento en sus recursos), la Fiscalía General de la Nación $6,46 billones, y la Rama Judicial $11,37 billones. Estos montos reflejan la importante presión presupuestaria asociada con el funcionamiento del sistema judicial y de control, un factor especialmente relevante en el contexto actual de alta demanda institucional y la necesidad de garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión pública. La asignación de recursos a estas entidades subraya la importancia que se le da a la administración de justicia y al control fiscal en la agenda del gobierno. El anteproyecto del PGN 2027 se establece con una clara alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de Gobierno, poniendo énfasis en áreas clave como la justicia ambiental y la gestión sostenible del recurso hídrico, la seguridad humana, la justicia social, y la transición hacia una economía productiva que sea menos dependiente de los recursos no renovables. El objetivo principal es orientar el gasto público hacia un modelo de desarrollo que sea más sostenible e inclusivo, con un enfoque particular en el desarrollo de los territorios y en la reducción de las desigualdades económicas y sociales.\El proceso de construcción del presupuesto para 2027 incluirá la realización de mesas sectoriales, que contarán con la participación activa del Congreso de la República y de diversos actores económicos. Estas mesas de trabajo tienen como finalidad definir de manera más precisa la asignación de los recursos, permitiendo que los sectores tengan un rol más protagónico en la definición de sus presupuestos y en la planificación de sus proyectos de inversión. Este enfoque busca una mayor participación y colaboración en la gestión de los recursos públicos. El anteproyecto se basa en las proyecciones detalladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), que anticipan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 3% para el año 2027, en comparación con el 2,6% proyectado para 2026. Este crecimiento proyectado estaría impulsado por un mayor dinamismo tanto de la demanda interna como de la externa, lo que, a su vez, serviría como soporte para la financiación del gasto público. Dado que la información disponible hasta el momento corresponde solo a secciones específicas del presupuesto, como los ministerios y algunas entidades, la suma de estos valores parciales representa únicamente una fracción del PGN total, que se definirá completamente en las siguientes etapas del proceso. La discusión en el Congreso de la República desempeñará un papel crucial en la consolidación del monto final del presupuesto, en el ajuste de las prioridades de gasto y en la garantía de la sostenibilidad de las finanzas públicas para el año 2027, en un contexto marcado por las presiones fiscales y las crecientes demandas de gasto social





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