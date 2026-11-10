Hacienda presenta Ley de Rescate con ahorro de $8 billones y recorte al gasto de personal

El Ministerio de Hacienda radicó la Ley de Rescate Económico para ahorrar $44,6 billones en 2027, con recortes al funcionamiento y reducción del 20% en nómina estatal.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia ha presentado formalmente ajustes significativos a la política fiscal nacional para reorganizar las finanzas públicas. Miguel Gómez Martínez, el titular de la cartera, explicó que estas reformas forman parte integral del proyecto de ley 477 de 2026, el cual fue radicado el 29 de octubre en la Cámara de Representantes. Actualmente, el documento se encuentra en trámite en la Comisión Tercera del Congreso, donde los legisladores evaluarán su viabilidad y impacto macroeconómico.

Ahorro de $8 billones en funcionamiento estatal

La iniciativa central busca reducir los gastos operativos del Estado en $8 billones de pesos, destinando este ahorro principalmente al funcionamiento y a las transferencias sin control suficiente. Miguel Gómez Martínez insistió en que este ajuste es el paso inicial necesario antes de considerar cualquier carga tributaria adicional para los ciudadanos. El ministro destacó que la Operación Rescate implica recortar primero los gastos internos del Gobierno antes de trasladar costos a la población general.

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Esta medida se enmarca en un plan más ambicioso que proyecta ahorros totales de $44,6 billones para el año 2027. La meta corresponde a una reducción histórica equivalente a 1 punto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El Ejecutivo espera que la disciplina fiscal estricta permita estabilizar las cuentas públicas y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos generados por los contribuyentes colombianos.

Reducción del 20% en el gasto de nómina pública

Uno de los componentes más relevantes del proyecto es la propuesta de disminuir en un 20% el gasto total destinado al pago de personal del Estado. Este objetivo se aplicaría a partir de 2028 a las entidades que conforman el sistema de seguridad social y otros órganos del gobierno. El Ministerio de Hacienda aclaró que esta cifra representa el recorte agregado en el presupuesto de nómina y no implica una reducción salarial individual directa del 20% para cada funcionario.

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La aplicación de esta medida deberá respetar estrictamente los incrementos salariales mínimos que establecen las leyes vigentes para los servidores públicos. Para los años 2029 y 2030, el crecimiento del gasto de personal no podrá superar la tasa de inflación más medio punto porcentual. Esta regla está diseñada para contener el aumento exponencial de las obligaciones laborales del Estado a mediano y largo plazo.

Control de contratos y venta de activos improductivos

El proyecto también contempla una reducción del 50% en los contratos por prestación de servicios (OPS), tomando como referencia los recursos de 2026. Antes de celebrar nuevos contratos, las entidades públicas deben verificar que no cuentan con personal de planta suficiente para asumir las tareas requeridas. A partir de 2028, el gasto anual para estas contrataciones no podrá superar la inflación vigente en el sector.

Adicionalmente, se propone generar más de $4 billones mediante la venta de activos improductivos que actualmente no generan valor agregado para el Estado. Las compras estatales se limitarán a los niveles de inflación entre 2027 y 2030. Se eliminarán privilegios como viáticos excesivos, viajes internacionales no esenciales, vehículos oficiales innecesarios y publicidad gubernamental no estratégica.

Impacto en la burocracia y próximas etapas legislativas

Las cifras presentadas por Hacienda sobre ahorro en funcionamiento, nómina y burocracia corresponden a componentes específicos del programa de austeridad. Aunque el ministro mencionó un ahorro de $11 billones sin precisar el periodo exacto en algunas intervenciones, el comunicado oficial establece metas presupuestales claras. No se debe interpretar estas cifras como ahorros adicionales acumulativos entre sí, sino como objetivos separados por categoría.

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La Ley de Rescate también incluye facultades para fusionar y suprimir entidades gubernamentales consideradas innecesarias. Este proceso busca reducir la burocracia y eliminar la duplicidad de funciones en el aparato estatal. El proyecto continúa su trámite en la Comisión Tercera de la Cámara, donde se discutirán los detalles técnicos para garantizar la sostenibilidad fiscal sin afectar los servicios esenciales que reciben los ciudadanos colombianos.