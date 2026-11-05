Hacienda propone subir IVA a 19% desde 2028 eliminando tarifas reducidas

El Ministerio de Hacienda presenta un proyecto de ley que eliminará el 5% del IVA a productos básicos desde enero de 2028, aumentando la carga tributaria para los consumidores colombianos.

El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de Colombia una propuesta legislativa clave que modificará significativamente el esquema de impuestos nacionales a partir del 1 de enero de 2028. Este proyecto de Ley de Rescate Económico tiene como objetivo reestructurar la recaudación fiscal, pero genera preocupación inmediata por su impacto directo en el costo de vida de los hogares colombianos y en los costos de producción de diversos sectores industriales.

Eliminación De Tarifas Reducidas De Impuestos

La disposición más crítica del documento, establecida mediante el artículo 106, numeral 4, literal b, es la derogatoria expresa de los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario. Esta medida provocará que los productos que actualmente gozan de una tarifa preferencial del 5% queden sujetos a la tarifa general del 19%, lo que representa un incremento de 14 puntos porcentuales en la carga impositiva. El cambio también afecta la lista de bienes exentos, aunque se mantiene la protección para alimentos esenciales como carnes, pescado, leche, huevos y arroz.

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Impacto En La Canasta Familiar Básica

Si estas disposiciones entran en vigor tal como se plantean, al menos 13 de 22 productos básicos que componen la canasta familiar perderán sus beneficios tributarios actuales. Entre los alimentos procesados e insumos que quedarán gravados con el 19% se encuentran café, cacao, azúcar, aceites vegetales y pastas alimenticias. También se incluyen cereales como el maíz para uso industrial, harinas de trigo y avena, así como alimentos para animales, afectando tanto al consumidor final como a la cadena de suministro industrial.

Repercusiones En El Sector Agropecuario

La modificación tributaria extendida por el Ministerio de Hacienda no solo abarca productos de consumo directo, sino que también impactará insumos críticos para el campo. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas e insecticidas destinados al uso agrícola subirán su tasa impositiva. De igual manera, la maquinaria pesada utilizada en actividades agropecuarias, como tractores, cosechadoras, trilladoras y sembradoras, dejará de tener exenciones o tarifas reducidas, aumentando los costos operativos para los productores del sector primario.

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Posiciones Y Obstáculos Políticos

Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Anif), advirtió que estas medidas tributarias podrían enfrentar dificultades políticas en el Congreso, siguiendo patrones de iniciativas anteriores. Aunque el Gobierno propone devolver el total del IVA a los hogares de menores ingresos para compensar el golpe a la población vulnerable, López cuestionó la legitimidad de nuevos impuestos debido a escándalos de corrupción y el crecimiento del tamaño del Estado. Considera que si estas reformas no prosperan, el ejecutivo deberá buscar alternativas más ambiciosas para reducir el gasto público.

Nuevas Exenciones Y Productos De Consumo

El proyecto también reestructurará integralmente el artículo 477 del Estatuto Tributario desde el 1 de enero de 2028, modificando la lista de bienes exentos del impuesto. Productos como cuadernos escolares, alcohol carburante vegetal, biodiésel, licores y vinos pasarán a gravarse con la tarifa general del 19%. Sin embargo, se mantiene la exención total del IVA para ciertos alimentos considerados esenciales, buscando equilibrar la recaudación fiscal con la protección de la alimentación básica de la ciudadanía.