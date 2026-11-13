Hackers norcoreanos roban más de 400 millones con IA y FaceStealer

El FBI desentraña la operación FaceStealer donde piratas respaldados por Corea del Norte usaron deepfakes para sustraer más de 400 millones de dólares en criptomonedas a víctimas globales mediante ingeniería social avanzada.

El FBI reveló que piratas informáticos respaldados por Corea del Norte sustrajeron más de 400 millones de dólares en el último tiempo mediante un esquema sofisticado de ingeniería social. La metodología empleada incluye el robo de identidad y videollamadas falsas manipuladas con inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Esta operación, identificada bajo el nombre de FaceStealer, representa una amenaza creciente en el ecosistema de seguridad digital global.

Detalles del ataque FaceStealer y deepfakes

El esquema, apodado por el FBI como FaceStealer, permitió el robo de más de 400 millones de dólares en los últimos 18 meses según informó la agencia estadounidense. Los cibercriminales se hacen pasar por alguien conocido de la víctima para atraerla a una videollamada, utilizando videos falsos manipulados con IA, conocidos como deepfakes. Durante la llamada generan un falso error técnico con el que hacen que la víctima haga clic en un enlace o en un mensaje que les permite instalar un malware para infiltrarse en su dispositivo.

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Una vez que el malware está instalado en el sistema de la víctima, los hackers utilizan las listas de contactos, las redes sociales y las aplicaciones de mensajes de las personas para captar nuevas víctimas. Este ciclo de propagación permite que la amenaza se expanda rápidamente desde un punto de entrada inicial hacia un círculo más amplio de contactos personales y profesionales. La automatización de este proceso mediante herramientas de IA reduce drásticamente el esfuerzo necesario para identificar objetivos vulnerables.

Posiciones de actores y contexto geopolítico

El FBI acusó este mes a otro grupo de hackers vinculados a Corea del Norte de haber robado 6.000 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Binance. Estos cargos, que representan una de las mayores sustracciones en la historia de las finanzas digitales, fueron rechazados por Pyongyang, la cual niega cualquier participación en estos incidentes. La agencia estadounidense señaló que, además del ataque a Binance, hackers norcoreanos han apuntado de manera agresiva a individuos en los sectores de criptomonedas y Web3 a través de tácticas engañosas de ingeniería social.

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Brett Leatherman, director de la División Cibernética del FBI, declaró el jueves que el régimen norcoreano depende de los ingresos procedentes del robo a gran escala de criptomonedas para financiar su programa ilícito de armas. Según Leatherman, las autoridades estadounidenses han documentado que Pyongyang ha robado miles de millones de dólares en los últimos años mediante estas operaciones encubiertas. Esta financiación directa sostiene la capacidad militar y tecnológica del régimen en un contexto de sanciones internacionales severas.

Impacto real y próximos pasos de seguridad

Patrick Grandy, subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, afirmó que FaceStealer es un esquema de ingeniería social altamente eficaz capaz de engañar incluso al usuario de computadoras con más experiencia en cuestiones técnicas y de seguridad. Grandy advirtió que la operación explota la confianza en las plataformas de videollamadas, presentes en todos lados, y en las valiosas relaciones personales. La agencia estadounidense dice haber hallado más de 900 videos de cámaras web de víctimas de FaceStealer, lo que evidencia la escala masiva de la invasión a la privacidad.

Las autoridades instan a los usuarios a mantener una verificación rigurosa ante cualquier solicitud inusual de transferencia de fondos o acceso a dispositivos. La conciencia sobre estas nuevas formas de manipulación digital es fundamental para mitigar el riesgo de caer en estas trampas sofisticadas. La colaboración entre agencias gubernamentales y el sector privado seguirá siendo esencial para rastrear y desarticular estas redes criminales transnacionales.