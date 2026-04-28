Hailey Baptiste sorprende a Aryna Sabalenka y avanza a semifinales en Madrid

La estadounidense Hailey Baptiste derrota a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en un emocionante partido en el WTA 1.000 de Madrid, asegurando su lugar en las semifinales tras salvar seis puntos de partido.

La tenista estadounidense Hailey Baptiste , actualmente ubicada en el puesto 32 del ranking mundial, protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo WTA 1.000 de Madrid este martes al derrotar a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka .

El encuentro, disputado en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, culminó con un marcador de 6-2, 2-6 y 6-7 (6) a favor de Baptiste, tras una intensa batalla de dos horas y treinta minutos. La victoria es especialmente significativa para Baptiste, ya que representa el triunfo más importante de su carrera profesional hasta la fecha. La estadounidense demostró una resiliencia y una determinación excepcionales, superando seis puntos de partido en contra para asegurar su pase a las semifinales.

Sabalenka, quien buscaba su cuarto título en Madrid después de sus victorias en 2021, 2023 y 2025, llegó al torneo con grandes expectativas. Sin embargo, se encontró con una rival implacable en Baptiste, quien no se amilanó ante la potencia y la experiencia de la bielorrusa. El primer set fue dominado por Sabalenka, quien impuso su ritmo con golpes contundentes y un servicio efectivo.

No obstante, Baptiste reaccionó en el segundo set, liberándose de la presión inicial y mejorando su juego. La estadounidense logró romper el servicio de Sabalenka en dos ocasiones, aprovechando sus oportunidades y desestabilizando a su oponente. El tercer set fue un verdadero duelo de titanes, con ambas jugadoras luchando por cada punto. La igualdad fue la constante, llevando el partido a un emocionante tie-break.

En este punto crucial, Sabalenka tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro, pero Baptiste demostró una fortaleza mental admirable, salvando puntos de partido y aprovechando los errores de su rival. Dos dobles faltas de Sabalenka en momentos clave le restaron opciones, mientras que Baptiste mantuvo la calma y la concentración, logrando finalmente la victoria. La eliminación de Sabalenka supone un vuelco importante en el torneo, ya que la bielorrusa era considerada una de las principales favoritas al título.

De hecho, el WTA 1.000 de Madrid ha visto caer a sus cuatro primeras cabezas de serie: Elena Rybakina y Coco Gauff fueron eliminadas previamente, mientras que Iga Swiatek se retiró del torneo debido a un virus. Esta situación abre un abanico de posibilidades para otras jugadoras, y Baptiste se presenta ahora como una seria contendiente al título.

La estadounidense, en su primera semifinal de un WTA 1.000, se enfrentará a la rusa Mirra Andreeva en busca de un lugar en la final. La victoria de Baptiste sobre Sabalenka es la segunda que sufre la bielorrusa en lo que va de 2026, después de la derrota ante Elena Rybakina en el Abierto de Australia.

La hazaña de Baptiste no solo la impulsa en el ranking, sino que también la consolida como una jugadora a tener en cuenta en el circuito profesional. Su valentía, determinación y capacidad para superar la adversidad la han convertido en la gran sorpresa del torneo de Madrid y en una inspiración para los aficionados al tenis





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